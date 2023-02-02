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1 час назад

Психолог Поляков: одиночество вызывает снижение памяти и ожирение

runews24.ruиещё 5

Одиночество негативно сказывается на психике человека. Но кроме этого оно может вызвать проблемы со здоровьем, говорит врач функциональной медицины и клинический психолог Антон Поляков.

Психолог рассказал, как одиночество влияет на здоровье
Фото: Runews24Runews24

Так, специалист уверяет, что из-за постоянного одиночества у человека может снизиться память. Это вызвано тем, что одинокий человек испытывает постоянный стресс, провоцирующий выброс кортизола. Он повреждает гиппокампальную извилину. Эта часть мозга отвечает за концентрацию внимания, уточняет врач.

Также повышенное содержание кортизола зачастую приводит к перееданию. Тем более, что людям свойственно заедать стресс, напоминает Поляков.

Что касается психоэмоционального состояния, одиночество может стать причиной панических атак и появления тревожности, пишет «Вечерняя Москва».

Психология,Антон Поляков,
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