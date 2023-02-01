Почему перед днем рождения нередко накатывает грусть

Психолог и наставник Владлена Ракша рассказала, почему в канун дня рождения человек внезапно впадает в апатию, грусть или раздражение, сообщает Life.ru.

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«Это, конечно, могут быть и накопленные эмоции по другим поводам, но зачастую виной тому наш «персональный новый год» и сопровождающие его хлопоты», — подчеркнула Ракша.

Психолог пояснила, что иногда человеку не хочется и не нравится праздновать свой день рождения, а близкие люди докучают его с расспросами о подарках и празднике. В этом случае необходимо открыто говорить о своих желаниях.