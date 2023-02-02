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21 минуту назад

Психолог объяснил, что не так с погоней за красотой

Секрет Фирмы

Миллионы людей изо дня в день изнуряют себя диетами, часами пропадают в спортзале, носят неудобную одежду и обувь, а кое-кто даже ложится под нож пластического хирурга. Всё это ради одной цели — исправить недостатки своей внешности и стать наконец привлекательными. По мнению психолога Михаила Лабковского, такое поведение чистой воды мазохизм, а счастье работает по-другому.

Психолог объяснил, что не так с погоней за красотой
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

На самом деле внешность не играет никакой роли в том, как к вам будут относиться окружающие, а также во влечении, сексе и любви, подчеркнул психолог. Дело в том, что внешность — это субъективное понятие.

Наше отражение в зеркале показывает лишь наши истинные мысли и чувства. То есть когда мы оцениваем себя со стороны, это в первую очередь не про красоту, а про любовь к себе, объяснил Лабковский.

Работает это так: когда мы принимаем себя с любой внешностью, наша внешность и правда может быть любой. И тут надо честно ответить себе на вопрос, каким хочется быть — красивым или счастливым. Если второе, нужно работать не над внешностью, а над самооценкой.

«Меняйте отношение к себе — и будет вам счастье», — написал Лабковский в своём Telegram-канале.

Судьба у людей с низкой самооценкой правда незавидная. Неудачи будут преследовать их и в работе, и в личной жизни. Узнать человека, который не любит себя, довольно легко. Достаточно проанализировать его привычки.

Психология,Диеты,
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