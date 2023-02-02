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1 час назад

Психолог рассказала, какие подарки не стоит делать на День святого Валентина

Москва24

Психолог Ольга Крушельницкая рассказала, какие подарки не стоит делать на День святого Валентина. Эксперт призвала не дарить то, что будет выглядеть как намек. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Психолог рассказала, какие подарки не стоит делать на День Валентина
Фото: М24М24

"Некоторые подарки могут быть восприняты как намек на то, что ваш любимый человек в чем-то вас не устраивает и должен измениться. Например, неприятным подарком, скорее всего, станут напольные весы и книги с советами по психологии взаимоотношений мужчин и женщин", – объяснила она.

Крушельницкая также подчеркнула, что не следует дарить любимому человеку деньги или сертификаты на продукты или алкоголь. Хоть праздник и имеет католическое происхождение, не нужно делать подарки, которые будут связаны с религией, добавила психолог.

Эксперт призвала отказаться и от идеи с домашними животными в качестве подарка. Не стоит также покупать предметы гигиены или быта.

"Нельзя делать подарки, которые могут быть расценены как целенаправленное побуждение к действию. Например, не стоит дарить открытку, оформленную повторяющимся "be mine", – отметила Крушельницкая.

Она также рекомендовала женщинам воздержаться от настойчивых намеков на свадьбу.

Психолог посоветовала задуматься о том, что предпочитает партнер. Можно поставить себя на его место и спросить, что я хочу получить в качестве подарка на День всех влюбленных.

Ранее психолог Сергей Ланг рассказал, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной. По его словам, мужчин всегда имеет скрытое сексуальное влечение. Он уйдет из жизни женщины, как только его интерес иссякнет, считает эксперт.

Что касается женщин, они могут дружить с мужчиной. Но, по мнению Ланга, у этого могут быть негативные последствия. Представительница прекрасного пола может перестать заводить романтические отношения, поскольку будет воспринимать мужчин только как друзей.

Психология,
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