Психолог рассказала, какие подарки не стоит делать на День Валентина

Психолог Ольга Крушельницкая рассказала, какие подарки не стоит делать на День святого Валентина. Эксперт призвала не дарить то, что будет выглядеть как намек. Об этом сообщает Агентство "Москва".

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"Некоторые подарки могут быть восприняты как намек на то, что ваш любимый человек в чем-то вас не устраивает и должен измениться. Например, неприятным подарком, скорее всего, станут напольные весы и книги с советами по психологии взаимоотношений мужчин и женщин", – объяснила она.

Крушельницкая также подчеркнула, что не следует дарить любимому человеку деньги или сертификаты на продукты или алкоголь. Хоть праздник и имеет католическое происхождение, не нужно делать подарки, которые будут связаны с религией, добавила психолог.

Эксперт призвала отказаться и от идеи с домашними животными в качестве подарка. Не стоит также покупать предметы гигиены или быта.

"Нельзя делать подарки, которые могут быть расценены как целенаправленное побуждение к действию. Например, не стоит дарить открытку, оформленную повторяющимся "be mine", – отметила Крушельницкая.

Она также рекомендовала женщинам воздержаться от настойчивых намеков на свадьбу.

Психолог посоветовала задуматься о том, что предпочитает партнер. Можно поставить себя на его место и спросить, что я хочу получить в качестве подарка на День всех влюбленных.

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