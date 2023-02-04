Измена — это серьезная психологическая травма, с которой не каждый может справиться самостоятельно. Если женщины могут найти поддержку в лице подруг, то многие мужчины держат проблему в себе и не готовы рассказать о случившемся даже специалисту. Психолог Андрей Зберовский рассказал «Вечерней Москвой», как мужчине пережить предательство любимой.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По его словам, мужчине будет проще пережить измену, если его дама сердца станет выглядеть менее ярко и прекратит рьяно за собой ухаживать.

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— Если мужчина уличил свою женщину в измене, то обычно ему необходимо заставить возлюбленную хуже выглядеть. Он потребует не мыть голову, уходя на работу, не надевать сетчатые колготки, лучшее нижнее белье и облегающую юбку. Также представителю сильной половины человечества будет важно, чтобы женщина перестала краситься. Ему важно убрать триггеры и ассоциации с изменой, — считает Зберовский.

Эксперт отметил, что мужчина запретит своей любимой общаться с другими мужчинами, чтобы быть уверенным, что измена не повторится.

— Мужчины в случае измены хотят, чтобы женщина потускнела. Он будет пытаться сделать все, чтобы соперники не обращали внимание на его возлюбленную. Более того, ему будет важно полностью ограничить общение своей дамы с представителями мужского пола. Никакого флирта и стреляния глазками! Он запретит ей оставаться наедине даже со своими друзьями на общих праздниках, — сказал психолог.

Собеседник «ВМ» предупредил, что обманутый мужчина будет настаивать на чистке соцсетей и контролировать любое общение.

— Также мужчина будет требовать произвести тотальную чистку социальных сетей. Ему будет спокойнее, если женщина удалит из друзей всех лиц мужского пола. Более того, он будет контролировать звонки даже по работе. Мужчине будет проще забыть о предательстве, если женщина всегда будет на связи, — заверил эксперт.

Активная женская позиция в интимной жизни с мужем поможет убедить его как можно быстрее забыть об измене, уверен Зберовский.

— Женщина должна стать более активной в интимной жизни, чтобы муж понимал, что ее все устраивает. Также некоторые мужчины будут настаивать на том, чтобы жена стала домохозяйкой и всегда была у него под присмотром, — подытожил он.

Ранее психолог Андрей Зберовский назвал пять способов, как пережить мужскую измену. По его словам, все зависит от того, как мужчина повел себя после измены. В случае, когда он открыто признал свою вину и дал гарантию искупить эту ситуацию, события будут развиваться в лучшем сценарии для женщины. Эксперт отметил, что если мужчина будет продолжать врать и бегать к любовнице, то пережить это женщине будет намного сложнее.