3 бытовые привычки англичан, которые стоит «украсть»

Что можно подсмотреть у британцев?
Казалось бы, чем нас могут вдохновить чопорные британцы? А есть чем. И речь не о городском стиле в одежде, который пытаются копировать все, кому не лень. Мы собрали несколько привычек жителей Великобритании, которые могли бы существенно облегчить жизнь и нам. Берем не заметку!
Об экономных европейцах мы все слышали, и кто-то даже подшучивает над своими друзьями за границей, которые всегда следят за расходами воды и электричества. Но если подумать, это очень хорошая привычка. Ведь типичный англичанин лучше потратит лишний фунт на себя или развлечения для детей, чем на куб воды, который можно было бы и не расходовать. Примерно так же дела обстоят с лечением — страховка покрывает далеко не все медицинские манипуляции, а потому вызывать скорую лишний раз британец не будет, зато тщательно следит за здоровьем, чтобы обращаться к врачам как можно реже. Что же мешает нам уделять себя больше внимания?
Британцы далеко не самые доброжелательные европейцы, тем не менее вывести британца на эмоции в общественном месте — задача со звездочкой. Держать себя в руках англичане умеют как никто. Если вас заденут плечом в метро, обязательно извинятся, а на кассе в супермаркете покупатели практически всегда обмениваются любезностями с кассиром. Конечно, вежливость в Великобритании, скорее, социальный прием, который не имеет ничего общего с реальным отношением человека к вам, тем не менее всегда приятно иметь дело с вежливым человеком, который не будет выплескивать на вас свои эмоции. И снова берем на заметку.
В большинстве европейских стран не принято приносить даже маленькие презенты, если намечается визит к друзьям на вечерние посиделки. Никто не обидится, если вы придете с пустыми руками. Если же вас пригласили на вечеринку в честь дня рождения или помолвки друзей, не спешите выбирать самый крутой подарок — вам еще предстоит заплатить за себя в ресторане. Довольно необычно для нашего сознания, тем не менее никто не будет недоумевающе смотреть на вас, если вы появитесь в поле зрения без подарка. В последние годы тенденция отказа от подарков в пользу оплаты счета набирает обороты и у нас, что довольно удобно, если вы не знаете, что подарить виновникам торжества, но поздравить людей все же хочется. И никто ни на кого не в обиде.