3 бытовые привычки англичан, которые стоит «украсть»

Что можно подсмотреть у британцев?

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Казалось бы, чем нас могут вдохновить чопорные британцы? А есть чем. И речь не о городском стиле в одежде, который пытаются копировать все, кому не лень. Мы собрали несколько привычек жителей Великобритании, которые могли бы существенно облегчить жизнь и нам. Берем не заметку!

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Экономия, экономия и еще раз экономия

Об экономных европейцах мы все слышали, и кто-то даже подшучивает над своими друзьями за границей, которые всегда следят за расходами воды и электричества. Но если подумать, это очень хорошая привычка. Ведь типичный англичанин лучше потратит лишний фунт на себя или развлечения для детей, чем на куб воды, который можно было бы и не расходовать. Примерно так же дела обстоят с лечением — страховка покрывает далеко не все медицинские манипуляции, а потому вызывать скорую лишний раз британец не будет, зато тщательно следит за здоровьем, чтобы обращаться к врачам как можно реже. Что же мешает нам уделять себя больше внимания?

Вежливость на каждом углу

Британцы далеко не самые доброжелательные европейцы, тем не менее вывести британца на эмоции в общественном месте — задача со звездочкой. Держать себя в руках англичане умеют как никто. Если вас заденут плечом в метро, обязательно извинятся, а на кассе в супермаркете покупатели практически всегда обмениваются любезностями с кассиром. Конечно, вежливость в Великобритании, скорее, социальный прием, который не имеет ничего общего с реальным отношением человека к вам, тем не менее всегда приятно иметь дело с вежливым человеком, который не будет выплескивать на вас свои эмоции. И снова берем на заметку.

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