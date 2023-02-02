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49 минут назад

Психологи связали отклонения в циркадных ритмах с психическими проблемами у подростков

Газета.Ru

Психологи из Хельсинкского университета установили связь между различными показателями циркадных ритмов и психическими расстройствами у подростков. Исследование было опубликовано в The Journal of Psychiatric Research.

Психологи связали отклонения в циркадных ритмах с психическими проблемами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Циркадные ритмы – это 24-часовые циклы, которые являются частью внутренних часов организма. Они регулируют ряд функций организма, например, секрецию гормонов или цикл сна и бодрствования.

Авторы проанализировали данные группы участников исследования SleepHelsinki, которые родились в 1999-2000 годах. Данные, использованные в исследовании, были собраны в 2017 и 2018 годах, когда участникам было около 18 лет. В работе приняли участие 262 человека. Они прошли опрос для выявления психиатрических симптомов, затем на протяжении недели они носили трекер для определения качества сна.

Результаты показали, что психические расстройства чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Женщины чаще страдали от тяжелой депрессии, социальной тревожности и множественных расстройств одновременно. Женщины также спали в среднем на 22 минуты дольше, чем мужчины. Мужчины чаще ложились спать позже и просыпались позже.

Оказалось, что суицидальность была связана с нерегулярным сном и задержкой начала фаз сна. У людей с тяжелой депрессией были более длительные циркадные периоды, в то время как предпочтение вечернего образа жизни было связано с общей тревогой, паническим расстройством и рядом других проблем.

"Возраст, в котором начинается большинство психических расстройств, - это подростковые годы. Это также период, когда циркадные ритмы начинают трансформироваться. Поэтому особенно важно следить за их установлением у детей", – отметили ученые.

Психология,
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