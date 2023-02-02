Психолог раскрыл пользу одиночества

Жизнь без друзей и любимого человека у многих ассоциируется с опустошением, депрессией и страхом. Чувство одиночества — одна из самых частых причин похода к психологу. Однако важно не пытаться избегать времени наедине с собой, а напротив, научиться ценить и любить его, отметил психолог Михаил Лабковский. По его словам, умение наслаждаться одиночеством — это один из признаков зрелой личности.

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слышать себя, то есть уметь отделять свои мысли и мнения от чужих;

узнавать о себе новое. Это по-настоящему знакомиться с собой, как и с другими людьми;

реализовывать себя. Ведь часто именно в одиночестве могут прийти мысли о собственном развитии, о том, чем действительно человек хотел бы заниматься. Эксперт объяснил, что если человек любит проводить время наедине с собой, то, скорее всего, он умеет:

Эксперт пояснил, что к нему часто обращаются люди, которые на первый взгляд создают впечатление «души компании». Они за любой кипеж, кроме голодовки. Да только оказывается, что они страшно не любят оставаться одни. Так что их общительность и открытость — просто следствие этого страха. Более того, такие люди даже готовы тратить время на тех, с кем им неинтересно.

В первую очередь сверхобщительным людям неприятен мысленный диалог с самим собой. То есть попросту человек бежит от внутренних проблем, забивая себе голову другими людьми.

Также люди часто боятся навсегда остаться в одиночестве. Из-за этого они не могут выйти из отношений с нелюбимым человеком. Или съехать от родителей, с которыми постоянно ссорятся.

Ну и третья причина — отсутствие любви к себе. В целом никто добровольно не станет проводить время с нелюбимым человеком. Даже если этот человек — вы сами. Поэтому «неприятную компанию» разбавляют другими участниками.