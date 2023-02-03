Психолог рассказала о разрушительном влиянии мата на здоровье

«Мое личное мнение - мат абсолютно точно действует разрушительно на психику человека. Он вызывает и бессознательное чувство вины, и вообще человеконеприятие - и себя, и других. Это заметно и по лицу, и по невербалике. Это вызывает неприятие у других. Все это, конечно, в случае, когда мат используется много и часто, если это не единичные и разовые случаи», - сказала Сулим.