Психолог рассказала о разрушительном влиянии мата на здоровье

Частое использование мата разрушительно влияет на психику человека, вызывая бессознательное чувство вины. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила кандидат психологических наук, основатель института глубинной интегративной психологии Psy Brilliant Софья Сулим.
«Мое личное мнение - мат абсолютно точно действует разрушительно на психику человека. Он вызывает и бессознательное чувство вины, и вообще человеконеприятие - и себя, и других. Это заметно и по лицу, и по невербалике. Это вызывает неприятие у других. Все это, конечно, в случае, когда мат используется много и часто, если это не единичные и разовые случаи», - сказала Сулим.
Психолог пояснила, как сдержаться в эмоциональные моменты: можно сжимать и разжимать кулаки, а также проговорить свои чувства.
«Можно проговорить конкретное чувство - то есть вместо крепкого словца сказать «мне очень плохо» или «мне очень-очень хорошо». В зависимости от того, что человек чувствует. Если человек поймал себя вовремя, то помочь сдержаться поможет также сжатие и разжимание кулака - в этом случае происходит как бы отпускание этой энергии напряжения. Также хорошо в этом случае помогает динамичная ходьба - например, можно пройтись или пробежаться по лестнице», - добавила Сулим.
По словам эксперта, если мат все-таки вырвался, винить себя не нужно. Стоит проанализировать ситуацию и понять, какое выражение можно было бы использовать вместо ругательства.
Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечается 3 февраля.