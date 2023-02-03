Психолог перечислила худшие подарки на 14 февраля

«Носки, бытовые принадлежности — мимо. Все это не котируется как презент, подтверждающий вашу любовь. Их нельзя назвать подарком от сердца. Такие вещи больше похожи на покупку без души, сделанную на автомате. Не следует дарить то, что человек точно не будет использовать. Например, если ваш партнер не употребляет алкоголь или не ест шоколад, дарить их ему не имеет смысла», — сказала она.