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53 минуты назад

Психолог перечислила худшие подарки на 14 февраля

Мослента

Худшие подарки на День всех влюбленных,14 февраля, перечислила в интервью «Мосленте» доктор психологических наук международного уровня PhD, автор собственного расстановочного метода Юлия Хадарцева. Она не рекомендует дарить в этот день партнеру банальные вещи.

Психолог перечислила худшие подарки на 14 февраля
Фото: МослентаМослента

«Носки, бытовые принадлежности — мимо. Все это не котируется как презент, подтверждающий вашу любовь. Их нельзя назвать подарком от сердца. Такие вещи больше похожи на покупку без души, сделанную на автомате. Не следует дарить то, что человек точно не будет использовать. Например, если ваш партнер не употребляет алкоголь или не ест шоколад, дарить их ему не имеет смысла», — сказала она.

Подарочные сертификаты в хозяйственный магазин или супермаркет, по ее словам, сможет нивелировать романтику праздника, а искусственные цветы вызовут ассоциацию с похоронами. В числе неподходящих по случаю Дня всех влюбленных подарков Хадарцева назвала и повседневную одежду, обувь. Эти предметы не способны вызвать трепетных эмоций у получателя, уточнила эксперт.

«Идеальный подарок на 14 февраля — это то, что напрямую связано с вашей историей любви и вызывает приятные воспоминания. Также можно смело дарить подарки, связанные с вашим чистым, открытым сердцем. Еще один вариант — сходить вдвоем в ресторан с романтической атмосферой либо в театр на любовную постановку. Просто попробуйте в этот праздник довериться своим чувствам и интуиции. Это самый лучший способ сделать подходящий подарок на 14 февраля», — поделилась психолог.

Психология,
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