Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
56 минут назад

Флирт в виртуальной реальности помогает избежать измен

runews24.ru

Флирт в виртуальной реальности с посторонним человеком укрепляет отношения в паре. К такому выводу пришли психологи из Университета имени Райхмана в Израиле. Они провели исследование с участием 65 пар, чтобы выяснить, как флирт с виртуальным партнером отражается на паре, говорится в Current Research in Ecological and Social Psychology.

Флирт в виртуальной реальности помогает избежать измен
Фото: runews24.rurunews24.ru

Участники эксперимента несколько раз пообщались с виртуальным барменом, который либо флиртовал с ними, либо вел себя нейтрально. После с испытуемым общался уже реальный человек. Выяснилось, что те люди, с которыми флиртовал виртуальный собеседник, не настроены на флирт с реальным человеком. Зато те, с кем бармен вел себя нейтрально, были заинтересованы живым человеком и считали его привлекательным.

Второй эксперимент показал, как виртуальный флирт сказывается на отношениях партнеров. Так, один из партнеров флиртовал с собеседником из сети, а второй просто общался. После партнеров усадили друг напротив друга и попросили обсудить, что их устраивает и не устраивает в их сексуальной жизни.

Выяснилось, те партнеры, которые флиртовали с человеком из виртуальной реальности, больше желали своего настоящего партнера и не были заинтересованы в связи с другими людьми. Кроме того, они были более открыты для решения общих проблем.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители