Флирт в виртуальной реальности помогает избежать измен

Флирт в виртуальной реальности с посторонним человеком укрепляет отношения в паре. К такому выводу пришли психологи из Университета имени Райхмана в Израиле. Они провели исследование с участием 65 пар, чтобы выяснить, как флирт с виртуальным партнером отражается на паре, говорится в Current Research in Ecological and Social Psychology.

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Участники эксперимента несколько раз пообщались с виртуальным барменом, который либо флиртовал с ними, либо вел себя нейтрально. После с испытуемым общался уже реальный человек. Выяснилось, что те люди, с которыми флиртовал виртуальный собеседник, не настроены на флирт с реальным человеком. Зато те, с кем бармен вел себя нейтрально, были заинтересованы живым человеком и считали его привлекательным.

Второй эксперимент показал, как виртуальный флирт сказывается на отношениях партнеров. Так, один из партнеров флиртовал с собеседником из сети, а второй просто общался. После партнеров усадили друг напротив друга и попросили обсудить, что их устраивает и не устраивает в их сексуальной жизни.