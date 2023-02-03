Токсичная милота: чем опасна «папина дочка»

Кто такой маменькин сынок мы с вами разобрали. А что делать бедным мужчинам, которые попались на крючок папиной дочки? Ведь в отношениях с такой женщиной вполне вероятно, что жить вам придётся втроём: ещё и с её отцом. Не в прямом смысле, конечно, – больше фигурально. Мы поговорили с психологом Мироновой Юлией Александровной о том, кто вообще такая, – эта папина дочка, чем она опасна и стоит ли с ней ввязываться в отношения.

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Кто такая папина дочка?

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Вырасти из папиной дочки может абсолютно любая женщина. Нет определённого типажа и детерминированного пути. В детстве у такой девочки весь авторитет сосредоточен на отце. Он занимается её основным воспитанием, он берёт её с собой к друзьям, он строгий и справедливый и, самое главное, он обеспечивает безопасность. Девочка уверена, если жить как сказал папа, будет всё хорошо. Если искать мужчину, то такого как папа, другой не сдюжит.

Но вообще, «папина дочка» практически полностью безобидное существо для контакта и построения отношений. Намного чаще опасность представляет дочка мамина, которая и либо является маминой лучшей подругой, либо подвергалась давлению, сравнению и конкуренции со стороны матери. Активное отцовское участие обычно действует на девочку благотворно и вопреки стереотипам закладывает хорошую базу для будущей социализации и построении будущем уже своей семьи.

Как начинаются отношения с такой женщиной и чем они опасны?

Выявить папину дочку с первого взгляда не всегда возможно, если только она сама не начнёт вам об этом рассказывать. Затруднение состоит лишь в том, что вам предстоит выслушать, как, куда и зачем они ходили с папой, как в цирке в три года ей папа купил вату и как в 13 лет обещал отстреливать всех ухажёров.

Опасность подобных отношений, что пока папа жив, вы будете его бледной тенью. По её ощущениям вы всегда будете понимать чуть меньше чем отец, разбираться в жизни чуть хуже, притом совершенно необязательно женщина будет ставить вам это в укор. Часто она даже будет подключать отца, чтобы максимально помочь вам, например, с карьерой или в дальнейшем с покупкой недвижимости для семьи. Но для неё ваша пара всегда будет представлять союз юных птенчиков, которые нуждаются в помощи и советах. Даже действуя без злого умысла, папина дочь редко доверится мужчине полностью в бытовых вопросах и будет консультироваться по каждому поводу (и без) с отцом открыто или, при наличии ума, исподтишка.

На какие «звоночки» стоит обратить внимание? Когда они могут начать проявляться?

Звоночки: частые упоминания моментов из детства как чего-то с чем женщина до сих пор неразрывно связана. Очень чёткие правила и требования для мужчины. Она всегда знает, кто ей нужен, какая у неё должна быть семья и как с ней необходимо обращаться. Звучит вроде бы правильно, но часто это доводится до абсурда и в фантазии у женщины вырисовывается некий химерический принц, который сделан из гранита и не имеет права на ошибку или слабость. Такая женщина, даже если забалована, имеет натуру принцессы и склонна к патриархальным отношениям, в самой лёгкой конфликтной ситуации с вами внезапно может оказаться жесткой и бескомпромиссной и давящей.

Есть ли будущее с такой женщиной?

Будущее с такой женщиной определённо есть. Вопрос, нужно ли оно вам. Требования к мужчине всегда будут повышенные и градус этих требований не будет спадать годами. Отец её всегда так или иначе будет фигурировать в вашей совместной жизни, в качестве ангела-хранителя или просто воскресного гостя. Но.

Такая женщина действительно может создать крепкую и надёжную семью и достойно воспитать детей, не забирая у мужчины инициативу быть главным и решать важные вопросы внутри ячейки. От отца ей привьётся специфическое чувство юмора и любовь к «неженским» хобби, поэтому в ней мужчина может обрести и напарника по своим интересам.

Как себя вести отцу со своей дочерью с самого начала, чтобы не воспитать такую «папину дочку»?

Часто отцы перебарщивают со своим влиянием и стремятся воспитать из дочери железную леди с титановым позвоночником, не понимая, что становятся единственными, кто видят в ней хрупкого и нуждающегося в безопасности человека. Если среди женщин всегда является романтичным миф об Ахиллесе, – то есть о мужчине, несгибаемом и сильном, но который с ней превращается в слабого и мягкого человека, то мужчины, в большинстве своём, не склонны видеть в Маргарет Тетчер нежную девушку. По крайней мере на начальном этапе. А характер свой такая женщина может проявить сразу, отпугнув всех, кто пытался начать отношения.

Такая девочка пусть и не вырастет пацанкой, но своих потенциальных бойфрендов всегда автоматически проверяет на прочность. Чтобы воспитание было гармоничным, родители должны в равной степени распределять обязанности между собой, даже если дочь больше тянется к отцу. Если возможности распределять воспитательный процесс нет, то девочку надо максимально ограждать от роли бойца, который всю жизнь потратит на поиск не партнёра, а равного соперника, как было в конфликтах с отцом, когда только отец мог направить её в нужное русло и иметь на неё влияние.

От чего может страдать сама «папина дочка»? Понимает ли такая личность «масштаб бедствия»?

Не найдя такого соперника (а где ж его найти, когда образ сильного и справедливого мужчины донельзя идеализирован), женщина может быть обречена на одиночество. Причём не только с партнёром. Друзья могут не обращать внимания на её трудности, так как она привыкла быть по-мужски стойкой и общение с таким человеком может нести некую тяжесть и грузность для других людей. Имея глобальную проблему сепарироваться от родителя, он (родитель) всегда зримо или нет находится рядом. Ему доверяется вся жизнь, все проблемы и все радости. Однако для других людей её требования и убеждения с каждым разом становятся всё твёрже и единственным человеком, её понимающим, остаётся папа. Также папина дочь может сильно пострадать при разводе родителей или при смерти отца. Если подобная драма приходится на подростковый возраст или на молодость, утратив опору и главного судью своих поступков, девочка может «уйти в отрыв». Потерять отношения с матерью, как с возможной виновницей её горя, начать злоупотреблять алкоголем или веществами и полностью изменить свою жизнь не в самую лучшую сторону. При этом такая женщина обычно находится в постоянном ожидании, что в какой-то момент некий мифический папа должен её остановить.

Собственно, являются ли отношения отца с его «папиной дочкой» токсичными? В чем опасность токсичных отношений?