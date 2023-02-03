Как бороться с состоянием выученной беспомощности

О состоянии выученной беспомощности в последнее время говорят всё чаще, и многие психологи предлагают бороться с этим психическим недугом. «Секрет фирмы» попросил специалистов рассказать, что это за синдром и как его победить.

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Оказалось, что выученная беспомощность — весьма тяжёлое психическое состояние, которое требует тщательного и профессионального лечения. Но за него часто выдают депрессию, хандру или неуверенность в себе.

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Рассказывая о синдроме выученной беспомощности, социальный психолог Алексей Рощин привёл в пример классический эксперимент с условными рефлексами, который проводил академик Иван Павлов над собаками.

Животных поощряли, если они делали одно действие, и наказывали, если другое. Но уже в середине ХХ века двое американских учёных решили провести куда более жестокий эксперимент — они били собак электрошокером в любом случае. То есть животное ощущало боль от любого своего действия.

Это закончилось тем, что собаки переставали вообще что-либо делать.

Позже эксперимент провели на людях, но уже без боли, а с раздражающими звуками. Результат оказался таким же. Состояние, в котором человек не хочет что-либо делать, чтобы избавиться от негативного фактора, несмотря на наличие такой возможности, и назвали выученной беспомощностью.

«То есть, что бы ты ни делал, надеясь нащупать какую-то реакцию, которая выведет из кошмарного состояния, ни одно действие не даёт результата. В таком состоянии теряются стимулы», — объяснил психолог.

По словам Рощина, в итоге выученная беспомощность может закончиться даже заболеваниями организма.

Он рассказал, что для лечения выученной беспомощности надо сначала убедиться, что человек действительно имеет дело с этим состоянием, а не с депрессией или другим психическим нарушением.

«Надо понимать, что выученная беспомощность — это тяжёлое состояние и вывести из него непросто. Те же собаки находились в этом состоянии весьма долго, даже внутренние процессы у них шли не в ту сторону. Единственный подход — это длительная терапия. Если пинком отправить человека развлекаться и веселиться, то это не сработает», — отметил психолог.

Рощин посоветовал включать какие-то взаимодействия начиная с мелочей. При этом надо учитывать, что у людей с синдромом выученной беспомощности нарушено представление о безопасности: «Что ни делай, всё опасно».

«Для них надо расширять зону безопасности, что им ничего не грозит, что всё хорошо. Что можно и вправо, можно и влево, можно подпрыгнуть и ничего за это не будет. Меньше ругать и больше хвалить. И постепенно им эту зону расширять, по шажочку, чтоб они вернули вкус жизни. Они живут в состоянии постоянного страха», — резюмировал Рощин.

Психолог Елена Скалубо считает, что причина чувства выученной беспомощности находится в детстве.

«Когда родители воспитывают ребёнка, то берут за него слишком большую ответственность и принимают за него решения. Или не позволяют ему принимать решения. Из-за этого человек думает, что с ним что-то не так, начинает сомневаться в своих решениях и не может развиваться», — сказала специалист.

Если у человека появилось чувство выученной беспомощности, то нужно делать маленькие шаги, чтобы попытаться добиться хоть какого-то результата.

Также нужно научиться принимать неудачи — потому что не ошибается только тот, кто ничего не делает.

«Надо анализировать, что было сделано, и искать связи между положительными и отрицательными поступками. Надо принять, что и то и то бывает. Стоит поработать с убеждениями, выписать, что может случиться плохого, если вы начнёте что-то делать. А потом эти мысли надо проверить на реальность, то есть сбылось или нет. И постепенно такие негативные установки можно прорабатывать», — добавила психолог.