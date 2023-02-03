Ядовитая мама! 5 признаков токсичных отношений с родителями

Иногда поведение близких разрушает самооценку и влияет на всю жизнь.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Кажется, отношения с мамой должны быть самыми теплыми, прочными: кто, как ни женщина, подарившая жизнь, может понять, поддержать и помочь в трудной ситуации? Но так происходит далеко не всегда. Иногда общения с мамой оказывается токсичным, оно лишает сил и заставляет сомневаться в себе.

Видео дня

Как понять, что отношения с родителями не складываются и повлиять на это? Психологи советуют обратить внимание на пять ярких признаков.

Вечное разочарование

Когда вы слышали, что мама восхищена вами? Можете ли вспомнить момент, когда удостоились искренней похвалы? Если вместо этого то и дело звучат фразы разочарования, значит, в ваших отношениях проблемы. Промахи токсичные родители воспринимают, как должное, занижая ваши собственные амбиции и ожидания от самой себя.

Фразы «Уводили? Кто бы сомневался!», «Понятно было, что ты ему не ровня!» — весьма ядовиты. Они ведут к разрушению стабильной самооценки и настраивают на то, что все хорошее в этой жизни просто не для вас.

Пассивная агрессия

Сарказм, подчеркнутая холодность, саботаж: токсичная мама может указывать на то, что вы все делаете неправильно. «Делай, как знаешь!», «Конечно, не стоит меня слушать»' — эти фразы считаются лакмусовой бумажкой пассивной агрессии.

К чему это ведет? Вскоре вы начнете перенимать этот способ общения и все реже будете выражать недовольство прямо.

Контроль

Ограничивающая мама не считает, что вы способны самостоятельно выстраивать жизнь и принимать верные решения. Она всегда знает, что вам нужно носить, как говорить, куда устроиться на работу и с кем сходить на свидание.

Такой контроль во взрослом возрасте мешает выстраивать границы и случать свои желания. Кроме того, контроль родителей заставляет вас сомневаться в своих решениях.

Внушения вины

Когда другие манипуляции не работают, токсичная мама может внушать чувство вины. Она рассказывает, что отдала вам молодость, воспитывала, заботилась и лелеяла, а вы стали разочарованием.

К чему это приведет? Рано или поздно вы начнете испытывать вину за то, чего делали и не делали, за счастье и достижения. От такого состояния — шаг до депрессии.

Запрет на негативные эмоции