Ядовитая мама! 5 признаков токсичных отношений с родителями

Иногда поведение близких разрушает самооценку и влияет на всю жизнь.
Кажется, отношения с мамой должны быть самыми теплыми, прочными: кто, как ни женщина, подарившая жизнь, может понять, поддержать и помочь в трудной ситуации? Но так происходит далеко не всегда. Иногда общения с мамой оказывается токсичным, оно лишает сил и заставляет сомневаться в себе.
Как понять, что отношения с родителями не складываются и повлиять на это? Психологи советуют обратить внимание на пять ярких признаков.
Когда вы слышали, что мама восхищена вами? Можете ли вспомнить момент, когда удостоились искренней похвалы? Если вместо этого то и дело звучат фразы разочарования, значит, в ваших отношениях проблемы. Промахи токсичные родители воспринимают, как должное, занижая ваши собственные амбиции и ожидания от самой себя.
Фразы «Уводили? Кто бы сомневался!», «Понятно было, что ты ему не ровня!» — весьма ядовиты. Они ведут к разрушению стабильной самооценки и настраивают на то, что все хорошее в этой жизни просто не для вас.
Сарказм, подчеркнутая холодность, саботаж: токсичная мама может указывать на то, что вы все делаете неправильно. «Делай, как знаешь!», «Конечно, не стоит меня слушать»' — эти фразы считаются лакмусовой бумажкой пассивной агрессии.
К чему это ведет? Вскоре вы начнете перенимать этот способ общения и все реже будете выражать недовольство прямо.
Ограничивающая мама не считает, что вы способны самостоятельно выстраивать жизнь и принимать верные решения. Она всегда знает, что вам нужно носить, как говорить, куда устроиться на работу и с кем сходить на свидание.
Такой контроль во взрослом возрасте мешает выстраивать границы и случать свои желания. Кроме того, контроль родителей заставляет вас сомневаться в своих решениях.
Когда другие манипуляции не работают, токсичная мама может внушать чувство вины. Она рассказывает, что отдала вам молодость, воспитывала, заботилась и лелеяла, а вы стали разочарованием.
К чему это приведет? Рано или поздно вы начнете испытывать вину за то, чего делали и не делали, за счастье и достижения. От такого состояния — шаг до депрессии.
Мама считает, что вам нельзя выражать злость, усталость, боль. Во взрослом возрасте дети таких родителей учатся скрывать эмоции и чувства, разрушая свои отношения. К тому же, их удивляет, что окружающие не стесняются грустить и быть неидеальным.