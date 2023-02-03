Любите страшные фильмы? Для вас есть неплохие новости

У многих выбор фильма на вечер занимает больше времени, чем сам его просмотр. Особенно это актуально, если смотреть его предстоит не в одиночестве. И если с комедиями или боевиками как-то можно договориться, то по поводу ужастиков мнения обычно поляризируются. Одни всегда готовы пощекотать себе нервы, другие в страхе зажмуриваются со словами, что ужасов хватает и в обычной жизни. Оказалось, любителям хорроров присущи свои психологические особенности и даже отношение к боли.

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Психика у любителей ужастиков обычно стабильнее и крепче, а с хронической болью и вообще неприятными ощущениями они справляются легче. В то же время, по словам мануального терапевта Пола Аллена, «исследования доказывают, что фильмы ужасов могут быть столь же полезны для тревожного ума, как и физические упражнения».

К позитивному влиянию ужастиков приводят сразу несколько факторов. Прежде всего, помогает переключение внимания. Ужастики захватывают нас целиком. Это важно особенно тогда, когда происходит что-то неприятное. Гормональный взрыв, выброс эндорфинов также помогают справиться с болью и негативом.

В результате обострения чувств мозг во время просмотра хоррора в разы быстрее обрабатывает информацию, заглушая ненужное, в том числе переживания и боль.

Как отмечается в материале, фанаты ужасов и триллеров легче пережили даже пандемию. Не исключено, что именно любовь к щекочущим нервы фильмам помогала им сохранять баланс среди всеобщего беспокойства и турбулентности.