Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
3 часа назад

Британцы изобрели необычные способы избавиться от стресса

Катя Кобышева

Жители Великобритании поделились оригинальными способами справиться с накопившимся стрессом. Об этом пишет издание Wales Online, которое публикует итоги опроса, проведенного компанией Ipsos.

Британцы изобрели необычные способы избавиться от стресса
Фото: UnsplashUnsplash

По результатам опроса, выяснилось, что жителям Великобритании в борьбе со стрессом здорово помогает кофе или чай. Порой бывает достаточно спокойно выпить чашку любимого напитка, и тревожность отступает. Такой способ справиться со стрессом практикуют 48 процентов опрошенных.

Каждый пятый участник опроса признался, что в приступе тревожности начинает убирать дом и в процессе чувствует облегчение. А каждый десятый назвал лучшим способом снять стресс секс.

Кроме этого, справиться со стрессом жителям Великобритании помогают физкультура, телевизор, музыка и даже безделье.

Среди факторов, наоборот, вызывающих стресс, британцы назвали общение с близкими, в том числе с партнерами и детьми.

Психолог назвала мешающие выйти замуж причины

Ранее отец Децла отказался от общения с единственным внуком.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители