Британцы изобрели необычные способы избавиться от стресса

Жители Великобритании поделились оригинальными способами справиться с накопившимся стрессом. Об этом пишет издание Wales Online, которое публикует итоги опроса, проведенного компанией Ipsos.

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По результатам опроса, выяснилось, что жителям Великобритании в борьбе со стрессом здорово помогает кофе или чай. Порой бывает достаточно спокойно выпить чашку любимого напитка, и тревожность отступает. Такой способ справиться со стрессом практикуют 48 процентов опрошенных.

Каждый пятый участник опроса признался, что в приступе тревожности начинает убирать дом и в процессе чувствует облегчение. А каждый десятый назвал лучшим способом снять стресс секс.

Кроме этого, справиться со стрессом жителям Великобритании помогают физкультура, телевизор, музыка и даже безделье.

Среди факторов, наоборот, вызывающих стресс, британцы назвали общение с близкими, в том числе с партнерами и детьми.