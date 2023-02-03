Почему нельзя жаловаться на свою жизнь

Психолог разбирает механизмы нытья и даёт рекомендации по преодолению склонности к нему.

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Жалобы – естественный процесс жизни. Каждый человек рано или поздно испытывает потребность поныть. В умеренных дозах эта техника полезна для нашего мозга. Ключевое слово здесь – умеренность.

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Если вы думаете, что совсем не жалуетесь, то, возможно, просто не замечаете этого. Процесс происходит неосознанно. Типичные жалобы: нет настроения, раздражает погода, бесят коллеги, ребёнок не слушается и т. д. Всё это происходит на автомате.

Причины автоматического нытья

Многие из нас воспитаны с синдромом выученной беспомощности. Этот термин описывает привычку сетовать на свою жизнь, пребывая в уверенности, что изменить ничего нельзя. При этом на самом деле речь идёт о самых обычных и легко разрешимых проблемах. Например, плохое настроение исправляется спортом, вкусной едой; погода – выбором подходящей одежды и т. д.

Часто постоянные жалобы связаны с низкой самооценкой. Человек считает, что ничего не умеет, его никто и никогда не полюбит, ему не везёт, он не найдёт хорошую работу.

В этом случае пожаловаться – самый простой способ получить долгожданное внимание и заботу. Кстати, многие люди, сами того не замечая, стремятся к тем, кто постоянно жалуется. Для чего? Для собственной вторичной выгоды. Чтобы оказать кому-то поддержку и почувствовать себя нужным.

Подробнее о «выученной беспомощности» читайте здесь.

Опасности нытья

1. Для окружающих

Люди с постоянными жалобами – это болото, которое затягивает. Если хотите помочь себе, игнорируйте таких людей. Им станет неинтересно с вами. Они перестанут тянуть из вас эмоции.

Нет возможности игнорировать? Тогда применяйте технику «контрудар». На фразы о том, что кто-то несчастен, говорите, что вы несчастнее вдвойне.

Например, стоите вы в очереди на аттракционы, и сосед начинает жаловаться, что проделал ужасно длинный путь до парка и снова приходится ждать. Вместо того чтобы участливо вздыхать, заставьте его считать эти неудобства сущей ерундой по сравнению с вашими. Если он добирался час, то вы – два, а ещё по дороге сломалась машина и т. д.

Психологически стабильные люди никак не воспринимают системного жалобщика. Они стараются не иметь с ним дел и не заводить отношения. Это отнимает много сил и эмоционально истощает.

Кто дружит с жалобщиками? Либо такие же несчастные, либо люди, которые неосознанно ищут вторичную выгоду на фоне жалобщиков – пожалел и чувствуешь себя помощником, защитником, полезным человеком.

2. Для вас

Любые неоправданные жалобы влияют на самочувствие самого «несчастного». Одно дело прийти к врачу и рассказать о том, что у вас болит голова. В данном случае жалоба – это способ решения проблемы. Врач пропишет таблетку, и страдания прекратятся.

Другая ситуация – это когда вы целыми днями жалуетесь близким (и не очень близким) людям на мигрень, делая при этом подчёркнуто скорбный вид. Эти люди не могут решить проблему. Но ведь вам этого и не надо. Важно закрыть потребность в заботе, в том, чтобы вас пожалели.

Небольшой секрет – головная или любая другая боль не идёт в комплекте со скорбным лицом. Это независимые процессы. Кроме случаев, когда боль действительно настолько сильна, что контролировать мимику невозможно. Скорбь на лице может быть как раз инструментом из разряда «пожалей меня». Но одно может влиять на другое.

Постоянное состояние боли и трагедии приведёт к упадку сил, нервозности. Вы будете чувствовать себя всё более несчастным и угнетённым. При этом подобное состояние будет преследовать и тех, с кем находится нытик.

Можно ли изменить нытика?

Нет. Никого нельзя изменить, если он сам этого не хочет. Можно сказать прямо, что вы не хотите общаться, потому что трудно постоянно впитывать негатив и слышать стенания. Даст ли это результат? Не факт. Возможно, он просто пойдёт жаловаться на вас кому-то другому. Тут человеку вы не поможете, зато поможете себе.