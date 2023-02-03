Названы способы дать отпор при эмоциональном давлении

При эмоциональном давлении со стороны другого человека необходимо сохранять спокойствие. Психолог Елена Ярикова в беседе с «Лентой.ру» назвала россиянам этот и другие способы дать отпор абьюзеру.

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Эмоциональное давление может проявляться в критике, контроле, шантаже, запугивании, общении приказным тоном, ультиматумах, запретах, рассказала Ярикова. В таких ситуациях необходимо защищаться, и эффективно сделать это можно, только сохраняя спокойствие. «Не стоит соглашаться с тем, что вам не нравится или отвечать агрессией. Вы должны четко занять свою позицию и целенаправленно, уверенно, без эмоциональных всплесков оставаться при своем мнении», — призвала она.

Психолог добавила, что люди-манипуляторы привыкли видеть растерянность в ответ на свои действия. Холодный ум, спокойствие и логика выбивают таких людей из колеи.

Глубокое ровное дыхание и счет до 10 помогут взять в себя руки. Также можно начать рассматривать собеседника, словно изучая. Выигранное время даст шанс собраться, сбить с толку противника, потому что он не получит желаемой реакции, а затем начать парировать, отметила собеседница «Ленты.ру».

Ярикова уверена, что с абьюзерами стоит ограничивать общение, так как нет ни единой причины терпеть издевательства с чужой стороны. «Но если с другом можно перестать общаться, на работе перевестись в другой отдел, а с мужем развестись, то прервать общение с близким родственником не так легко. В этом случае стоит четко определить границы общения и тем для разговора. Чем меньше соприкосновений будет, тем меньше будет манипуляций», — отметила психолог.