Психолог объяснил, что делать, если у вас стоит блок на сближение с людьми

Дети в большинстве своем непосредственны и совершенно свободны от предрассудков в плане отношений с другими людьми. Но с возрастом что-то меняется, и очень многие обретают внутренний блок на сближение с окружающими. Человек может даже понимать, что ему хочется более близкого общения с кем-то, но он не может справиться со своими страхами. Психолог-консультант Илья Шабшин рассказал «Секрету фирмы», как самому преодолеть этот барьер.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как ни странно, те самые внутренние блоки и предубеждения начинают формироваться как раз в детстве. По словам психолога, очень часто с такой проблемой сталкиваются люди, у которых в семье отношения между родителями были плохие. То же самое относится и к людям, выросшим в неполных семьях.

Видео дня

«Среди моих клиентов очень много таких женщин в возрасте от 30 лет. Некоторые росли в семьях, где отцы пили, били жён и детей. У них теперь сложилось чёткое понимание: брак и семья — это нечто плохое, связанное с жестокостью и насилием. Мол, я же видела это всё. Вот и выходит, что женщина хочет любить, хочет семью и детей, но стоит очень мощный блок», — объяснил Шабшин.

Такие же блоки могут стоять и на дружбу. Бывает, человек не идёт на более близкий контакт, так как боится, что другой в нём разочаруется, вскроется его «неидеальность». Другой пример — страх потерять свободу и нагрузить себя ответственностью за нового друга или просто приятеля. Мол, я же стану должен в таких отношениях и сам стану уязвимым. Психолог подчеркнул, что для начала надо самому проанализировать свой опыт и понять, что все эти страхи имеют неестественное происхождение. Человек в процессе жизни приобретает ошибочное убеждение, будто нужно быть идеальным или будто если кто-то с ним близко общается, то за него непременно нужно нести ответственность.

«Все эти мысли и ощущения — лишь результат воспитания, социализации, и это надо осознать и принять. Когда рождается младенец, то у него изначально никаких блоков нет. Если самому найти связь между нынешними убеждениями и прошлым опытом, то можно усомниться в непреложности этих убеждений. Если усомнитесь — вы уже будете на полпути к избавлению от блока», — отметил эксперт.