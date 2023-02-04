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1 час назад

Названы способы борьбы с распространенным приемом манипуляции в ссорах

Lenta.ru

Эксперт по коммуникациям и специалист в области Public Relations Павел Шашлов рассказал, как нужно себя вести во время ссор с манипуляторами. Его слова приводят «Известия».

Названы способы борьбы с манипуляцией в ссорах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, одним из распространенных приемов манипуляции в семейных ссорах является демонстративное молчание, которое нацелено на то, чтобы жертва почувствовала себя виноватой. Эксперт указал, что такой тактики манипулятор может придерживаться в течение долгого времени, при этом поддерживая с человеком минимальное общение.

Он отметил, что это прием довольно эффективен за счет сильнейшего дискомфорта, который испытывает жертва манипулятора. В результате человек готов пойти на что угодно, только чтобы закончить эту мучительную «холодную войну». Шашлов подчеркнул, что существует два способа противостоять таким манипуляциям.

Во-первых, для начала нужно твердо заявить, что такие приемы с вами не сработают, после чего начать игнорировать манипуляцию, посоветовал эксперт. Он пояснил, что такое поведение станет разрывом шаблона для манипулятора, который поймет, что его демонстративное молчание не возымело ожидаемого эффекта. Также, порекомендовал Шашлов, можно попробовать отзеркалить поведение манипулятора, всячески демонстрируя ему, что отсутствие общения вас полностью устраивает.

Ранее были названы шесть черт токсичного поведения. В частности, на токсичность может указывать одержимость фантазиями и склонность к осуждению.

Психология,Павел Шашлов,
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