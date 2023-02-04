Психолог рассказала, о чем говорит неприязнь к полным

Агрессия по отношению к людям с большим весом часто указывает на высокую требовательность к себе и зависимость от чужого мнения. Об этом психолог Мария Данина рассказала "Газете.ру".

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По словам специалиста, те, кто агрессивен по отношениям к полным людям, аргументируют свою позицию, утверждая, объект критики ленится ухаживать за собой, не следит за здоровьем. На самом деле причина неприязни к обладателям большого веса может быть связана с собственными комплексами хейтера.

Мария Данина говорит, что люди, которые нетерпимо относятся к полным и "стыдят" их, нередко излишне требовательны к себе, в прошлом получали замечания касательно своей внешности и зависят от того, как выглядят в глазах других.

Фэтфобия, то есть ненависть к полноте, не может быть направлена только вовне, уточнила эксперт. Это явление всего касается и человека, который проявляет нетерпимость. Видя полных людей, фэтфоба вспоминают о собственном несовершенстве или завидуют тем, кто может жить так, как хочет.