Как избежать встречи с токсичными психологами

«Прежде чем решиться на визит к одному из них, стоит поговорить со своим окружением. Возможно, кто-то может посоветовать того или иного специалиста и объяснить, в чем именно его преимущества, как он работает и каких результатов можно достичь с его помощью. Если среди близкого окружения нет никого, кто мог бы помочь советом в этом случае, стоит почитать отзывы в сети», — сообщил специалист, отметив, стопроцентно доверять им не принято, однако, они могут дать хотя бы приблизительную картину.