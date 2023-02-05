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2 часа назад

Раскрыты способы избежать встречи с токсичными психологами

Мослентаиещё 3

Способы, которые помогут избежать встречи с так называемыми токсичными психологами, чья задача — не столько помочь, сколько заработать и самоутвердиться за чужой счет в беседе с «Мослентой» раскрыл психолог-консультант Алексей Маслов. По его словам, стоит заранее узнать больше информации о специалисте, к которому вы хотите попасть на консультации.

Как избежать встречи с токсичными психологами
Фото: МослентаМослента

«Прежде чем решиться на визит к одному из них, стоит поговорить со своим окружением. Возможно, кто-то может посоветовать того или иного специалиста и объяснить, в чем именно его преимущества, как он работает и каких результатов можно достичь с его помощью. Если среди близкого окружения нет никого, кто мог бы помочь советом в этом случае, стоит почитать отзывы в сети», — сообщил специалист, отметив, стопроцентно доверять им не принято, однако, они могут дать хотя бы приблизительную картину.

На следующем этапе стоит изучить, что специалист пишет сам о себе, как он себя презентует потенциальным клиентам. Можно попытаться найти видео с участием специалиста, который заинтересовал вас.

В терапии очень важен контакт между клиентом и специалистом, так что психолог, с которым вы будете работать, не должен вызывать у вас отторжения.

Ранее клинический психолог, старший психолог клиники доктора Исаева Анастасия Наталевич назвала способы борьбы с навязчивыми мыслями.

Психология,Минет,Алексей Маслов,
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