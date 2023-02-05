Почему ездить на лифте с незнакомцами обычно неловко

Замечали ли вы, как некомфортно становится, когда вы заходите в один лифт с незнакомым человеком? Учёные нашли ответ на вопрос, почему так происходит.

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По мнению специалистов, неловкость, возникающая во время поездок на лифте с незнакомцами, во многом связана с личным пространством человека. Как показали результаты исследования, проведённого Вроцлавским университетом в Польше, люди из Англии чувствовали себя некомфортно, если незнакомый человек стоял от них на расстоянии ближе одного метра. А во многих лифтах вряд ли этого можно избежать.