Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+1° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
15 минут назад

Почему ездить на лифте с незнакомцами обычно неловко

Ferra.ru

Замечали ли вы, как некомфортно становится, когда вы заходите в один лифт с незнакомым человеком? Учёные нашли ответ на вопрос, почему так происходит.

Почему ездить на лифте с незнакомцами обычно неловко
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По мнению специалистов, неловкость, возникающая во время поездок на лифте с незнакомцами, во многом связана с личным пространством человека. Как показали результаты исследования, проведённого Вроцлавским университетом в Польше, люди из Англии чувствовали себя некомфортно, если незнакомый человек стоял от них на расстоянии ближе одного метра. А во многих лифтах вряд ли этого можно избежать.

Другая причина дискомфорта - это отсутствие социального сценария. Другими словами, мы не знаем, что в этом случае ожидать от незнакомца и как себя вести. К счастью, в научных работах говорится, что короткие разговоры в лифте могут оказаться не такими неловкими, как нам кажется.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители