Стало известно о самом неэффективном способе психотерапии

«Некоторые подходы сконцентрированы на глубокой многолетней работе, а другие призваны помочь людям разрешить их проблемы в кратчайшие сроки. Разные психологические подходы показывают разную эффективность по данным исследований. Эффективность некоторых, даже очень распространенных подходов, весьма сомнительная», — объяснил он, добавив, что это лично его мнение.