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5 часов назад

Стало известно о самом неэффективном способе психотерапии

Мослента

О самых неэффективных способах психотерапии стало известно из материала «Мосленты». Его назвал психолог-консультант Алексей Маслов.

Стало известно о самом неэффективном способе психотерапии
Фото: МослентаМослента

«Некоторые подходы сконцентрированы на глубокой многолетней работе, а другие призваны помочь людям разрешить их проблемы в кратчайшие сроки. Разные психологические подходы показывают разную эффективность по данным исследований. Эффективность некоторых, даже очень распространенных подходов, весьма сомнительная», — объяснил он, добавив, что это лично его мнение.

По его словам, важнее профессионализм специалиста, его чуткость и другие личные качества, а не методика, которой он придерживается.

Ранее кандидат психологических наук, доцент Московского института психоанализа, старший научный сотрудник ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования» Татьяна Попова посоветовала отказаться от идеи начинать «новую жизнь» с понедельника.

Психология,Татьяна Попова,Алексей Маслов,
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