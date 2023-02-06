Хватит! Зачем мы работаем за других и как прекратить это делать

Некоторые люди ошибочно решают, что они — почти супергерои из популярных фильмов и начинают выполнять работу за себя и за других. Это может распространяться на карьеру, дом, воспитание детей. Такая загрузка приводит к выгоранию, эмоциональному истощению, а от них недалеко и до депрессии.

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Почему мы работаем за других?

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Психологи считают, что желание взвалить на себя чужие обязанности всегда связано с особенностями характера и воспитания. Выяснив, что стоит за невозможностью отказать или чрезмерной инициативой, гораздо проще справиться с разрушающим поведением.

Гиперответственность. Кажется, никто не сделает задачу хорошо, если вы не возьметесь за нее самостоятельно. Коллега точно провалит отличную идею презентации и не скажет важное на переговорах. Дети вряд ли хорошо вымоют посуду, а муж не сможет самостоятельно выбрать обои. Гиперответственность заставляет отстранять возможных помощников и вешать на себя все новые и новые дела.

Синдром отличника. Желание получать похвалу и одобрение окружающих часто разрушает нормальную психику. Люди с «Синдромом отличника» готовы на все, чтобы быть заметными, одобряемыми. Даже если этот требует слишком много сил.

Мягкость. Неумение сказать «Нет» часто рождается в детстве, когда родители требуют быть уступчивее, податливее, не спорить. Выросшие с таким паттерном поведения не могут отказать, считая, что этим смертельно обидят окружающих или перестанут быть хорошими в их глазах.

Как перестать работать за двоих?

Прежде всего, стоит понять, что ваш отказ никого не обидит. От этого вы не станете менее ценным сотрудником, менее любимой женой или классной мамой. Вспомните, сколько замечательных вещей вы делаете ежедневно, почему вы — ценный человек, друг, специалист. Осознание собственной ценности поможет проще бороться с искушением проявить лишнюю инициативу или согласиться на очередную просьбу.

Если вам сложно выполнить ту или иную задачу самому, попросите помощи у окружающих. Это абсолютно нормально. И они также могут отказать вам, как и вы, но в большинстве ситуаций вы сможете получить положительный отклик и заветную помощь. Доверьтесь другим. Откажитесь от лишнего контроля.