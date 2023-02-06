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1 час назад

Как вычислить мужчину с низкой самооценкой: три сигнала

Мира Маркина

Низкая самооценка мужчины накладывает отпечаток на обоих партнеров в отношениях. Неуверенные в себе представители мужского пола стараются самоутвердиться за счет женщины и нередко прибегают к психологическому насилию.

Как вычислить мужчину с низкой самооценкой: три сигнала
Фото: Кадр из фильма "Притворись моей женой"Кадр из фильма "Притворись моей женой"

Подробнее о том, как в кратчайшие сроки распознать мужчину с низкой самооценкой – в материале "Рамблера".

Он унижает вас

Посредством унижений других людей такой мужчина пытается сбежать от своих же комплексов. Унижениям могут подвергаться даже его друзья и родственники, но чаще всего объектом для насмешек становится женщина рядом. Такой мужчина не только пытается убедить партнершу в никчемности, но также преувеличивает свои достижения, указывая на то, что успехи женщины, в сравнении с его, ничтожны.

Он контролирует каждый ваш шаг

В начале отношений девушкам порой даже льстит такое поведение: им кажется, что бесперебойные звонки и смс – признак истинной влюбленности. Однако на самом деле, если мужичина пытается контролировать каждый шаг женщины, запрещает ей видеться с подругами и, в целом, подрывает ее социальные связи, это тревожный сигнал.

Секс-коуч посоветовала отказывать мужчине в сексе без агрессии

Такая "защита" необходима для того, чтобы окружающие не смогли настроить возлюбленную против него. Кроме того, куда тяжелее уйти от мужчины, когда друзей не осталось и на их поддержку рассчитывать не приходится.

Вы подавлены рядом с ним

Обратите внимание на свои ощущения рядом с партнером. Если вы регулярно чувствуете подавленность, апатию, страх и другие негативные эмоции, это верный сигнал о том, что пора расставаться. Низкая самооценка мужчины неизменно влияет на самооценку его женщины. Помните о том, что отношения должны приносить радость, а не высасывать энергию.

Психология,
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