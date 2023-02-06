Как вычислить мужчину с низкой самооценкой: три сигнала

Низкая самооценка мужчины накладывает отпечаток на обоих партнеров в отношениях. Неуверенные в себе представители мужского пола стараются самоутвердиться за счет женщины и нередко прибегают к психологическому насилию.

Фото: Кадр из фильма "Притворись моей женой" Кадр из фильма "Притворись моей женой"

Подробнее о том, как в кратчайшие сроки распознать мужчину с низкой самооценкой – в материале "Рамблера".

Он унижает вас

Посредством унижений других людей такой мужчина пытается сбежать от своих же комплексов. Унижениям могут подвергаться даже его друзья и родственники, но чаще всего объектом для насмешек становится женщина рядом. Такой мужчина не только пытается убедить партнершу в никчемности, но также преувеличивает свои достижения, указывая на то, что успехи женщины, в сравнении с его, ничтожны.

Он контролирует каждый ваш шаг

В начале отношений девушкам порой даже льстит такое поведение: им кажется, что бесперебойные звонки и смс – признак истинной влюбленности. Однако на самом деле, если мужичина пытается контролировать каждый шаг женщины, запрещает ей видеться с подругами и, в целом, подрывает ее социальные связи, это тревожный сигнал.

Такая "защита" необходима для того, чтобы окружающие не смогли настроить возлюбленную против него. Кроме того, куда тяжелее уйти от мужчины, когда друзей не осталось и на их поддержку рассчитывать не приходится.

Вы подавлены рядом с ним