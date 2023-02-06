4 «звоночка», что ваши чувства обесценивают

С обесцениваем, без сомнений, сталкивался каждый из нас. Самое неприятное, когда подобными вещами занимаются близкие нам люди. Но как же понять, что человек отказывается принимать ваши чувства и эмоции? Да и вообще, как на это реагировать? Об этом мы спросили специалиста.
Преуменьшение достижений — типичное обесценивание. Человек вроде бы и комплимент делает, но в то же время вы чувствуете, что что-то не так. Как правило, подобным образом поступают люди, которых по тем или иным причинам раздражает ваш личный успех. Чаще всего речь идет о хороших знакомых, которых сложно назвать близкими друзьями. Им в принципе все равно, что вы о них подумаете, главное, что они заставили чувствовать вас некомфортно со своим успехом. В такой ситуации эксперты рекомендуют не отмалчиваться, а дать собеседнику понять, что вас устраивает ваш результат в той или иной сфере и вы не позволите кому-то с этим спорить.
Знакомо ли вам чувство, когда вас критикуют за собственные эмоции? Уверены, что знакомо. Часто человек поступает подобным образом, потому что ваша реакция на его слова его удивила и он просто растерялся. В таком случае подобное поведение простительно. Однако нередко такое обесценивание обиды является чистой манипуляцией. Как это понять? Очень просто! Человек постоянно делаем вам колкие замечания, а на ваше возмущение предъявляет вам претензии — «чего ты все время обижаешься? Шуток не понимаешь?» и т. п. Установите границы, человек должен понимать, что вы не позволите обращаться с собой подобным образом, главное, не сорваться в хамство. Скажите что-то вроде: «Мне неприятно слышать подобное». Адекватный человек поймет и изменит тактику общения, а вот манипулятор продолжит свои действия. Но в такой ситуации вам остается лишь разорвать контакт с таким человеком.
Подобную фразу многие часто слышали не только от партнеров, но и от родителей в детстве. Как правило, собеседник, который допускает подобные фразы, просто не может войти с вами в эмоциональный контакт, а потому пытается дистанцироваться с помощью манипулирования глобальными проблемами типа: «Ты жалуешься, а в Африке дети голодают» и т. п. Согласитесь, подобное замечание просто бессмысленно. Здесь стоит объяснить человеку, что для вас действительно важно то, о чем вы говорите, и масштаб вашего переживания пусть не так серьезен глобально, но имеет большое значение для вас. Человек, который действительно о вас заботится и переживает, постарается войти в ситуацию, а манипулятор продолжит гнуть свою линию. Нужно ли вам такое общение?
Фразы вроде «Все зависит от твоего настроя», «Будь позитивнее» не только не помогают решить проблему, но и серьезно бесят. Человек, который говорит вам подобные вещи, опять же, пытается дистанцироваться от ваших эмоций или же заставить испытывать чувство вины за свои ощущения. В такой ситуации просто задайте вопрос, какой позитив этот человек видит, например, в увольнении или другой трудной ситуации, которая вас беспокоит. Ваша задача — показать человеку, что его комментарий неуместен, и вы бы хотели больше эмоционального участия с его стороны.