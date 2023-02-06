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1 час назад

4 «звоночка», что ваши чувства обесценивают

WomanHit.ru

С обесцениваем, без сомнений, сталкивался каждый из нас. Самое неприятное, когда подобными вещами занимаются близкие нам люди. Но как же понять, что человек отказывается принимать ваши чувства и эмоции? Да и вообще, как на это реагировать? Об этом мы спросили специалиста.

4 «звоночка», что ваши чувства обесценивают
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

«Для тебя это вполне нормально»

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Преуменьшение достижений — типичное обесценивание. Человек вроде бы и комплимент делает, но в то же время вы чувствуете, что что-то не так. Как правило, подобным образом поступают люди, которых по тем или иным причинам раздражает ваш личный успех. Чаще всего речь идет о хороших знакомых, которых сложно назвать близкими друзьями. Им в принципе все равно, что вы о них подумаете, главное, что они заставили чувствовать вас некомфортно со своим успехом. В такой ситуации эксперты рекомендуют не отмалчиваться, а дать собеседнику понять, что вас устраивает ваш результат в той или иной сфере и вы не позволите кому-то с этим спорить.

«Ты так остро на все реагируешь! Будь проще»

Знакомо ли вам чувство, когда вас критикуют за собственные эмоции? Уверены, что знакомо. Часто человек поступает подобным образом, потому что ваша реакция на его слова его удивила и он просто растерялся. В таком случае подобное поведение простительно. Однако нередко такое обесценивание обиды является чистой манипуляцией. Как это понять? Очень просто! Человек постоянно делаем вам колкие замечания, а на ваше возмущение предъявляет вам претензии — «чего ты все время обижаешься? Шуток не понимаешь?» и т. п. Установите границы, человек должен понимать, что вы не позволите обращаться с собой подобным образом, главное, не сорваться в хамство. Скажите что-то вроде: «Мне неприятно слышать подобное». Адекватный человек поймет и изменит тактику общения, а вот манипулятор продолжит свои действия. Но в такой ситуации вам остается лишь разорвать контакт с таким человеком.

«Прекрати! Многим еще хуже»

Подобную фразу многие часто слышали не только от партнеров, но и от родителей в детстве. Как правило, собеседник, который допускает подобные фразы, просто не может войти с вами в эмоциональный контакт, а потому пытается дистанцироваться с помощью манипулирования глобальными проблемами типа: «Ты жалуешься, а в Африке дети голодают» и т. п. Согласитесь, подобное замечание просто бессмысленно. Здесь стоит объяснить человеку, что для вас действительно важно то, о чем вы говорите, и масштаб вашего переживания пусть не так серьезен глобально, но имеет большое значение для вас. Человек, который действительно о вас заботится и переживает, постарается войти в ситуацию, а манипулятор продолжит гнуть свою линию. Нужно ли вам такое общение?

«Мысли позитивно и к тебе потянутся»

Фразы вроде «Все зависит от твоего настроя», «Будь позитивнее» не только не помогают решить проблему, но и серьезно бесят. Человек, который говорит вам подобные вещи, опять же, пытается дистанцироваться от ваших эмоций или же заставить испытывать чувство вины за свои ощущения. В такой ситуации просто задайте вопрос, какой позитив этот человек видит, например, в увольнении или другой трудной ситуации, которая вас беспокоит. Ваша задача — показать человеку, что его комментарий неуместен, и вы бы хотели больше эмоционального участия с его стороны.

Психология,
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