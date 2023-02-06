Эксперт рассказала, как справиться с зимней апатией

Помогут столичные парки, семейные фотосессии и яркая одежда, считает специалист Городского психолого-педагогического центра Москвы (ГППЦ) столичного Департамента образования и науки.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Зимой, когда мало солнца и короткий световой день, часто тяжело вставать по утрам и нет сил учиться. Одним словом, появляется апатия. Под этим термином психологи понимают «приобретенный стойкий дефицит мотивации». О том, как школьникам и их родителям вернуть себе энергию, бодрость, интерес к учебе и работе, рассказала специалист ГППЦ Ольга Манукян.

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Старайтесь гулять днем

Лучшее средство против сезонной хандры — это дневной свет. Прогулки на свежем воздухе могут заметно улучшить настроение. Помните, что даже при пасмурной погоде дневного света на улице гораздо больше, чем в помещении. Поэтому не ленитесь гулять. Особенно, если за окном пусть и морозно, но солнечно. В такой день достаточно находиться на улице всего 15 минут, чтобы обеспечить себя необходимым запасом витамина D, который дает солнечный свет. Гуляйте сами и посоветуйте вашему ребенку гулять после уроков. Установите на его телефон простое приложение «шагомер». Попросите ребенка фиксировать количество шагов, пройденных за время прогулок. Следите, чтобы количество шагов было достаточным. Разработайте вместе маршруты, пусть каждый день локация хоть немного меняется. Это поможет разнообразить досуг. Кроме того, движение улучшает обмен веществ.

Добавьте света и ярких цветов

Свет сказывается и на настроении — чем меньше освещенность, тем больше шансов загрустить. Поэтому включайте в доме яркие лампы — особенно в холодную пору, когда солнца не хватает. Старайтесь на зимний период приобрести для себя и ребенка одежду ярких тонов. Если нет возможности купить желтый пуховик, можно добавить сочных красок в детали одежды, аксессуары — варежки, шарф, шапку. Попробуйте «обмануть» мозг: пусть он думает, что на улице солнечная весенняя погода, даже если там метель и гололед. Не стесняйтесь носить ярко-зеленую, фиолетовую, голубую или розовую одежду, это поможет сформировать более оптимистичное настроение и у вас, и у вашего ребенка.

Займитесь спортом и другими активностями

Холодная погода — не повод отказываться от физической активности и пренебрегать походами в спортзал. Вернуть бодрость и хорошее настроение помогут физические нагрузки. Доказано, что тридцатиминутная интенсивная нагрузка повышает концентрацию гормонов радости, а ребенок школьного возраста должен двигаться не менее 60 минут в день. Например, он может час ходить быстрым шагом, помочь родителям в уборке или выгулять любимого питомца. Поддерживайте ребенка, помогите ему полюбить движение. Можно всей семьей сходить на каток, в бассейн, устроить банный день. Посетите столичные парки, покатайтесь с горок, покормите белок. И пусть такая активность станет еще одной полезной привычкой, которую ребенок разовьет в семье.

Не оставайтесь одни

Соберитесь на выходные всей семьей или проведите время в теплой компании друзей и близких. Приготовьте семейный обед, позовите родственников. Пройдите командные игры, поучаствуйте в викторинах. Устройте зимнюю семейную фотоссесию — это отличный вариант для любителей атмосферных фотографий. Заснеженные парки, городские аллеи, уютные кафе и галереи больших торговых центров станут идеальными локациями для воплощения самых необычных идей. Прогуляйтесь вместе по зимнему городу, загляните в скверы, оцените вид с городских мостов и ощутите все прелести зимней фотосессии. Сделайте много интересных снимков — себя, семьи и Москвы.

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