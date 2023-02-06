Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Психологи: физическая активность повышает концентрацию

Газета.Ru

Психологи из Университета Саймона Фрейзера пришли к выводу, что занятия физической активностью до или во время рабочего дня, как правило, помогают лучше сосредоточиться на работе. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Applied Psychology.

Психологи: физическая активность повышает концентрацию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Они также обнаружили, что на преимущества физической активности влияла мотивация работника к занятиям спортом и ее интенсивность.

«Те, кто был более мотивирован внешними факторами, были более сконцентрированы на работе после умеренной физической активности, например, прогулки. Те, кто более мотивирован внутренними факторами (например, люди, которые любят заниматься спортом), выиграли от интенсивной физической активности», – объяснили ученые.

Это говорит о том, что людям с большей внутренней мотивацией нужны более сложные тренировки, чтобы повысить свою эффективность.

Авторы работы отобрали 74 человека, которые работали на четырех разных предприятиях. Они работали более 32 часов в неделю, более 20 часов общались с коллегами, и имели две или три получасовые тренировки в неделю. Все работники носили трекеры для отслеживания их физической активности, они также заполнили анкеты с вопросами об их мотивации заниматься спортом, самоэффективности и истощении (снижении самодисциплины). Кроме того, коллеги участников оценивали их сосредоточенность на работе.

Психология,Саймон Фрейзер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители