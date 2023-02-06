Психологи: физическая активность повышает концентрацию

Психологи из Университета Саймона Фрейзера пришли к выводу, что занятия физической активностью до или во время рабочего дня, как правило, помогают лучше сосредоточиться на работе. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Applied Psychology.

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Они также обнаружили, что на преимущества физической активности влияла мотивация работника к занятиям спортом и ее интенсивность.

«Те, кто был более мотивирован внешними факторами, были более сконцентрированы на работе после умеренной физической активности, например, прогулки. Те, кто более мотивирован внутренними факторами (например, люди, которые любят заниматься спортом), выиграли от интенсивной физической активности», – объяснили ученые.

Это говорит о том, что людям с большей внутренней мотивацией нужны более сложные тренировки, чтобы повысить свою эффективность.