Психолог рассказала, как избавиться от роли жертвы

Позиция жертвы — это широкое понятие, в которое вкладывается множество смыслов. И часто люди хотят искренне вытащить человека из этого состояния, ведь он действительно страдает. Попавшему в очередную переделку предлагают помощь, делятся советами. Но потом выясняется, что человек, в общем-то, не хочет прекращать свои страдания. Почему? А это очень удобно, считает психолог Мария Одинцова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В первую очередь человек принимает роль жертвы потому, что можно не чувствовать себя ответственным за свои решения, за поступки, которые он совершает, да и в целом за те события, которые случаются. Мол, я и так несчастен, не накидывайте мне ещё проблем.

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По словам психолога, есть ещё несколько причин, почему люди строят из себя жертву и не собираются «спасаться»:

все тебя жалеют и уделяют внимание;

необязательно пытаться делать что-то новое — уверенность в провале позволяет не выходить из зоны комфорта;

можно спокойно обвинять других — ведь ты жертва;

жертва чувствует себя особенной и значимой, ведь она страдает во благо других;

жертва никогда не разочаровывается, потому что ничего не ждёт.

Но со временем постоянно «спасать» таких несчастных устают даже самые близкие люди. Отношения сходят на нет.

«Людей с жертвенной позицией хочется одновременно пожалеть и отойти подальше. Они винят окружающих во всех проблемах, но при этом не признаются себе, что получают выгоды от своего поведения», — отметила Одинцова в своей книге «Психология жертвы».

И самое страшное для таких людей — ощущение, что их жертвенность никто не оценит. Поэтому они страдают максимально демонстративно. И проявляться это может даже в мелочах: «Нет-нет, что вы, я сам уберу всю посуду!» — можно услышать после посиделок в гостях. И тут невольно начинаешь предлагать помощь, на что с ещё более мученическим видом отказывают. Подбешивает, не правда ли?

Есть ещё один вариант жертвенности, который возникает как раз из желания не брать на себя ответственность — выученная беспомощность. И таких людей много, но они даже этого не понимают.

И кстати, из этого даже сложились гендерные стереотипы. Например, женщина становится домохозяйкой, чтобы не отвечать за обеспечение семьи. А мужчина вкалывает с утра до ночи, чтобы официально иметь право не заниматься детьми. И оба считают, что это норма, хоть это их не устраивает.

Но что же делать, чтобы перестать получать выгоды от позиции жертвы? Нужно честно ответить себе на четыре вопроса:

Зачем я выбираю эту роль? Например, подобное поведение помогает получать внимание, подарки или похвалу.

Как бы я мог удовлетворять эту потребность по-другому? Здесь нужно придумать варианты закрытия дефицита. Не страдать, что муж эгоист, а прямо сказать, что хотела бы букет цветов.

Что будет со мной и с моей жизнью, если я откажусь от вторичных выгод? Это самый сложный вопрос, который предполагает принятие ответственности.

Какие бонусы я получу, если откажусь от роли жертвы? Когда уходит потребность быть жертвой, появляется привычка прислушиваться к своим желаниям.