Психолог рассказала, как избавиться от роли жертвы

Позиция жертвы — это широкое понятие, в которое вкладывается множество смыслов. И часто люди хотят искренне вытащить человека из этого состояния, ведь он действительно страдает. Попавшему в очередную переделку предлагают помощь, делятся советами. Но потом выясняется, что человек, в общем-то, не хочет прекращать свои страдания. Почему? А это очень удобно, считает психолог Мария Одинцова.
В первую очередь человек принимает роль жертвы потому, что можно не чувствовать себя ответственным за свои решения, за поступки, которые он совершает, да и в целом за те события, которые случаются. Мол, я и так несчастен, не накидывайте мне ещё проблем.
По словам психолога, есть ещё несколько причин, почему люди строят из себя жертву и не собираются «спасаться»:
Но со временем постоянно «спасать» таких несчастных устают даже самые близкие люди. Отношения сходят на нет.
«Людей с жертвенной позицией хочется одновременно пожалеть и отойти подальше. Они винят окружающих во всех проблемах, но при этом не признаются себе, что получают выгоды от своего поведения», — отметила Одинцова в своей книге «Психология жертвы».
И самое страшное для таких людей — ощущение, что их жертвенность никто не оценит. Поэтому они страдают максимально демонстративно. И проявляться это может даже в мелочах: «Нет-нет, что вы, я сам уберу всю посуду!» — можно услышать после посиделок в гостях. И тут невольно начинаешь предлагать помощь, на что с ещё более мученическим видом отказывают. Подбешивает, не правда ли?
Есть ещё один вариант жертвенности, который возникает как раз из желания не брать на себя ответственность — выученная беспомощность. И таких людей много, но они даже этого не понимают.
И кстати, из этого даже сложились гендерные стереотипы. Например, женщина становится домохозяйкой, чтобы не отвечать за обеспечение семьи. А мужчина вкалывает с утра до ночи, чтобы официально иметь право не заниматься детьми. И оба считают, что это норма, хоть это их не устраивает.
Но что же делать, чтобы перестать получать выгоды от позиции жертвы? Нужно честно ответить себе на четыре вопроса:
В целом жертвы часто обвиняют всех вокруг в своих бедах. И даже в личной жизни у них попадаются одни козлы и стервы. Да и вообще всем нужно от них «только одно», хотя варианты этого «одного» раз от раза могут меняться.