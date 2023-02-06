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34 минуты назад

Психологи выяснили, как определить уровень самооценки нарцисса

Газета.Ru

Психологи из Оклендского университета утверждают, что люди с разными формами нарциссизма имеют разную самооценку. Результаты исследования опубликованы в журнале The International Journal of Theory and Research: Identity.

Психологи выяснили, как определить уровень самооценки нарцисса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

У нарциссизма существует две формы: нарциссическое восхищение и соперничество. Первая подразумевает склонности к собственному продвижению, восхвалению и саморекламированию. Вторая отражают тенденцию унижать других для самозащиты и самопродвижения на фоне других.

Авторы набрали 808 участников, которые прошли базовую оценку нарциссизма наряду с ежедневными оценками воспринимаемого социального статуса и самооценки. Люди с повышенным нарциссическим восхищением, как выяснилось, имеют более высокую самооценку, а нарциссическое соперничество косвенно связано с низкой самооценкой.

"Нарциссическое восхищение может быть связано с более высокой самооценкой, потому что эти люди считают себя высокостатусными в глазах других. С другой стороны, люди с более высоким нарциссическим соперничеством могут полагать, что другие воспринимают их как менее значимых или достойных восхищения, что объясняет низкую самооценку", – объяснили ученые.

Психология,
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