Психологи выяснили, как определить уровень самооценки нарцисса

Психологи из Оклендского университета утверждают, что люди с разными формами нарциссизма имеют разную самооценку. Результаты исследования опубликованы в журнале The International Journal of Theory and Research: Identity.
У нарциссизма существует две формы: нарциссическое восхищение и соперничество. Первая подразумевает склонности к собственному продвижению, восхвалению и саморекламированию. Вторая отражают тенденцию унижать других для самозащиты и самопродвижения на фоне других.
Авторы набрали 808 участников, которые прошли базовую оценку нарциссизма наряду с ежедневными оценками воспринимаемого социального статуса и самооценки. Люди с повышенным нарциссическим восхищением, как выяснилось, имеют более высокую самооценку, а нарциссическое соперничество косвенно связано с низкой самооценкой.
"Нарциссическое восхищение может быть связано с более высокой самооценкой, потому что эти люди считают себя высокостатусными в глазах других. С другой стороны, люди с более высоким нарциссическим соперничеством могут полагать, что другие воспринимают их как менее значимых или достойных восхищения, что объясняет низкую самооценку", – объяснили ученые.