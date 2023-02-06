Психологи выяснили, как определить уровень самооценки нарцисса

"Нарциссическое восхищение может быть связано с более высокой самооценкой, потому что эти люди считают себя высокостатусными в глазах других. С другой стороны, люди с более высоким нарциссическим соперничеством могут полагать, что другие воспринимают их как менее значимых или достойных восхищения, что объясняет низкую самооценку", – объяснили ученые.