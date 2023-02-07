Почему люди боятся больших объектов: объясняет психолог

Если вас сильно пугают большие объекты (например, здания, природные сооружения) и вы начинаете при виде их паниковать, то, возможно, у вас мегалофобия. Встречается она очень редко и психиатрии считается формой другого диагноза - «специфическая фобия».

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Мегалофобия представляет собой патологическую боязнь больших вещей. Даже просто при виде большого объекта человек с мегалофобией ощущает сильную тревогу и, возможно, даже панику, которая не соответствует степени опасности, в которой он находится.

В тяжёлых случаях спровоцировать приступы паники и тревоги могут даже образы больших вещей или мысли о них. Но всё это будет варьироваться от человека к человеку, потому что каждый по-своему понимает слово «большой».

Для постановки официального диагноза такая фобия у человека должна присутствовать в течение шести или более месяцев.

В целом из признаков мегалофобии выделяют: учащение дыхания/одышку, учащение пульса, сильное потоотделение, тошноту, дрожь, головокружение, панику, сильное желание сбежать куда-нибудь от объекта и сильное желание избегать в будущем подобных объектов.

Считается, что фобии вроде мегалофобии возникают в результате сочетания генетики и жизненного опыта. Кроме того, подпитывать страх может и избегание вещей, которые этот страх вызывают.