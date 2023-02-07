Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+1° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
1 час назад

Почему люди боятся больших объектов: объясняет психолог

Ferra.ru

Если вас сильно пугают большие объекты (например, здания, природные сооружения) и вы начинаете при виде их паниковать, то, возможно, у вас мегалофобия. Встречается она очень редко и психиатрии считается формой другого диагноза - «специфическая фобия».

Почему люди боятся больших объектов: объясняет психолог
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Мегалофобия представляет собой патологическую боязнь больших вещей. Даже просто при виде большого объекта человек с мегалофобией ощущает сильную тревогу и, возможно, даже панику, которая не соответствует степени опасности, в которой он находится.

В тяжёлых случаях спровоцировать приступы паники и тревоги могут даже образы больших вещей или мысли о них. Но всё это будет варьироваться от человека к человеку, потому что каждый по-своему понимает слово «большой».

Для постановки официального диагноза такая фобия у человека должна присутствовать в течение шести или более месяцев.

В целом из признаков мегалофобии выделяют: учащение дыхания/одышку, учащение пульса, сильное потоотделение, тошноту, дрожь, головокружение, панику, сильное желание сбежать куда-нибудь от объекта и сильное желание избегать в будущем подобных объектов.

Считается, что фобии вроде мегалофобии возникают в результате сочетания генетики и жизненного опыта. Кроме того, подпитывать страх может и избегание вещей, которые этот страх вызывают.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители