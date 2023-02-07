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1 час назад

Как избежать хронической усталости на работе

Вечерняя Москва

Психолог Анна Завгороднева рассказала, как избежать хронической усталости на работе.

Как избежать хронической усталости на работе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт посоветовала обеспечить смену деятельности в свободное от работы время. Если работа сидячая, то нужно заняться любой физической активностью. Для начала достаточно непродолжительных прогулок, а потом можно по желанию перейти к более интенсивным нагрузкам.

Психолог посоветовала научиться переключаться во время выходных и на время забывать о работе.

Завгороднева добавила, что женщины сами по себе значительно меньше склонны к переутомлению за счет открытости — они делятся своими переживаниями. В то время как некоторые мужчины выкладываются на работе на все 100 процентов и не следят за здоровьем.

Психолог также посоветовал обратить внимание на режим дня, достаточное количество сна, загрузку, передает издание «Невские новости».

Клинический психолог Алексей Шестаков рассказал, что синдром хронической усталости появляется из-за регулярных недосыпов и переработок. Единственное, что может помочь в этой ситуации — качественный, продолжительный отдых, передает ФАН.

Психология,Алексей Шестаков,
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