Психолог Анна Завгороднева рассказала, как избежать хронической усталости на работе.

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Эксперт посоветовала обеспечить смену деятельности в свободное от работы время. Если работа сидячая, то нужно заняться любой физической активностью. Для начала достаточно непродолжительных прогулок, а потом можно по желанию перейти к более интенсивным нагрузкам.

Психолог посоветовала научиться переключаться во время выходных и на время забывать о работе.

Завгороднева добавила, что женщины сами по себе значительно меньше склонны к переутомлению за счет открытости — они делятся своими переживаниями. В то время как некоторые мужчины выкладываются на работе на все 100 процентов и не следят за здоровьем.

Психолог также посоветовал обратить внимание на режим дня, достаточное количество сна, загрузку, передает издание «Невские новости».