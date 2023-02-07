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1 час назад

3 сигнала, что ваша самооценка летит в пропасть

WomanHit.ru

Как понять, что пора обратиться за помощью к специалисту.

3 сигнала, что ваша самооценка летит в пропасть
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Низкая самооценка может стать огромной проблемой, если вовремя не заняться ее проработкой со специалистом. Причем мы не всегда понимаем, что является особенностью характера, а в каких случаях стоит говорить о заниженной самооценке.

Мы собрали несколько моментов, которые всегда означают проблемы с принятием себя.

Вы всегда сравниваете себя с другими

Психологи считают, что в этом нет ничего страшного до момента, пока это сравнение не начинает вам мешать. Все начинается еще в детстве, когда родители хотят добиться определенного поведения, сравнивая своего ребенка с другими детьми. Но вот результат может быть непредсказуемым. Вместо того чтобы стремиться стать лучше, ребенок замыкается в себе и начинает считать себя хуже других.

Став старше, такой человек чувствует серьезный дискомфорт, если рядом оказываются более успешные люди. Если не заняться проработкой проблемы, можно получить серьезное психологическое расстройство или нервный срыв.

Вам хочется угодить другим

«Удобные» люди всегда отличаются низкой самооценкой. Вспомните, наверняка кто-то из ваших друзей постоянно пытается всем помочь, порой в ущерб себе. А, может, и вы так делаете? Если вы узнали кого-то в этой ситуации, знайте, что проблемы с самооценкой и принятием точно существуют.

Умение выстроить границы с другими людьми — очень важный навык, которым не могут похвастаться неуверенные люди. Нужно ли говорить, что такой человек всегда находится в состоянии стресса? Этот момент требует вмешательства специалиста.

Вы постоянно себя критикуете

Еще один тревожный момент, «кричащий» о низкой самооценке, — жесткая критика в свой адрес. Помните, что всегда есть люди, готовые вас «поправить», если еще и вы будете заниматься подобным, ваша психика просто не выдержит такого напора. Трезвая оценка своих действий всегда нужна, но не нужно уходить в жесткое самоедство, ведь кроме повышения тревожности вы ничего не получите. Если нужно, обратитесь к специалисту.

Психология,
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