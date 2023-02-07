«Альфа-самка»: в чём особенность этих женщин

Многим хорошо знакомо понятие «альфа-самца». А кто такая альфа-самка? Играет ли она ту же роль, что и альфа-самец, только среди женщин? Или все же чем-то отличается?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Понятие об «альфа-особях» ввели в обиход этологи – ученые, которые исследуют поведение стайных животных, например, волков. Создание же самого термина приписывают зоологу Дэвиду Л. Меху, который утверждал, что всех представителей мужского пола можно разделить на так называемых альфа-, бета- и гамма-самцов с точки зрения их поведения и биологических особенностей.

Видео дня

И в звериной стае, и в первобытном обществе вожаком становился всегда самый сильный, ловкий и выносливый самец, так как он мог добыть больше пищи. Соответственно ему предоставлялись различные привилегии, и самки льнули к нему, поскольку понимали, что такой партнер сможет позаботиться о выживаемости потомства.

Современные альфа-самцы обычно хорошо сложены и физически привлекательны. Чаще всего их социальное и финансовое положение выше среднего: они владеют крупным бизнесом, занимают высокие общественные посты, обладают властью. Альфа-самцы обычно пользуются успехом у женщин, которых привлекают их мужское обаяние, сила и уверенность в себе. По мнению ученых, набор качеств «альфы», а также «беты» или «гаммы» заложен еще с рождения и зависит от гормональной сферы.

Между тем наблюдения показали, что иногда в собачьей или волчьей стае доминирует вовсе не самец, а самка. Однако она не во всем ведет себя, как альфа-самец. Так, у нее нет «гарема» из особей противоположного пола, и она не склонна вступать в беспорядочные половые сношения. Ей это не требуется. Главные признаки вожака – обладание властью и авторитетом. Если самцы ориентированы самой природой на то, чтобы произвести как можно больше потомства и таким образом передать свой набор генов, то для самок важно не количество, а качество. Они стараются выбрать партнера, который обладает оптимальным генотипом для передачи его потомству. Причем альфа-самка - это не обязательно самая красивая или самая склочная особь в стае. Привлекательная внешность говорит всего лишь о повышенной фертильности, а нервность или истеричность – о неуверенности в себе. Альфа-самке это не требуется. Ей не нужно повышать свой статус с помощью внешности или наездов на кого-либо – он у нее и так высок. Первое, скорее, свойственно бета-особям, а второе – гаммам. Альфа-самка обычно выглядит спокойной и уверенной, даже в не самых лучших ситуациях.

С одной стороны, человек тоже когда-то принадлежал к животному миру, с другой, - иерархические структуры человеческого общества куда сложнее, чем в сообществе животных. Так, в семье, на работе, в кругу друзей или в каком-нибудь клубе по интересам мы можем играть совершенно различные роли. Это может быть и роль альфа-самки. Только если альфа-самцу приписывают покорение женских сердец, то человеческой альфа-самке для завоевания своего социального статуса не нужны мужчины. Она достигает его с помощью определенных качеств – ума, целеустремленности, умения «прогнуть» ситуацию под себя. Известный этолог Виктор Дольник убежден, что альфа-самка никогда не станет конкурировать с самцами. Вряд ли она будет вести себя агрессивно, как мужчина. При этом, даже не обладая природной привлекательностью, она обязательно станет прилагать усилия, чтобы хорошо выглядеть. Самая ухоженная женщина в группе вполне может оказаться альфа-самкой.

Не будет она и «строить» окружающих. Этим как раз занимаются те, кто мечтает повысить свой статус – беты и гаммы. Если альфа высказывает свои мнения и оценки, то делает это только когда действительно необходимо.