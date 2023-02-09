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1 час назад

Россияне раскрыли способ понравиться партнеру на первом свидании

Lenta.ruиещё 4

Россияне раскрыли способ понравиться партнеру на первом свидании. Соответствующий опрос ювелирного бренда Sokolov и приложения для знакомств Mamba поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 9 февраля.

Россияне раскрыли способ понравиться партнеру на первом свидании
Фото: Лента.руЛента.ру

В исследовании приняли участие 4157 пользователей сайта знакомств. Так, в ходе эксперимента 72 процента респонденток признались, что уверены в своей привлекательности, поскольку регулярно получают комплименты от противоположного пола. Почти половина опрошенных мужчин (42 процента), в свою очередь, практически никогда не слышат лестных отзывов по поводу своей внешности.

Вдобавок мужчины рассказали, что стараются чаще улыбаться (42 процента), флиртовать (41) и поддерживать спортивную форму (33), чтобы нравиться девушкам. При этом 55 процентов опрошенных среди женской аудитории привлекают к себе внимание с помощью тщательного ухода за кожей лица и тела, а 45 процентов — за волосами.

Также отмечается, что 33 процента принявших участие в исследовании девушек готовы платить за себя на свиданиях. В то же время 59 процентов молодых людей обязательно возьмут с собой кошелек, а еще девять — положат в него презервативы.

Легкость и доброжелательность спутника на первом свидании особенно привлекает 85 процентов женщин и 73 процента мужчин. Напротив, главным отталкивающим качеством для 60 процентов девушек является неухоженность, а треть мужчин раздражает, когда их собеседницы на встречах говорят о своих бывших партнерах.

В декабре 2022 года россияне назвали лучшую одежду для свиданий. В ходе опроса выяснилось, что большинство мужчин (56 процентов) приходят на романтические встречи в повседневной одежде, отдавая предпочтение джинсам и рубашкам. Каждая вторая женщина, в свою очередь, надевает по данному случаю удобную одежду и не покупает новые предметы гардероба.

Психология,
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