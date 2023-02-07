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1 час назад

Фразы, которые выдадут вашу неуверенность на собеседовании

WomanHit.ru

Запомните их и никогда не используйте.

Фразы, которые выдадут вашу неуверенность на собеседовании
Фото: WomanHitWomanHit

Собираетесь искать новое место работы? Коучи рекомендуют в такой ситуации потратить немного времени на то, чтобы тщательно подготовиться к собеседованию — прорепетируйте ответы на возможные вопросы и, главное, откажитесь от фраз, о которых мы расскажем далее, ведь эти фразы говорят о вашей неуверенности в себе как в специалисте.

«Я пока еще новичок в этом деле»

Как правило, если вы претендуете на самую младшую позицию, и так понятно, что вы только начинаете свой карьерный путь. Ваше резюме, скорее всего, уже успели просмотреть и сделать определенные выводы. Не нужно дополнительно уточнять этот момент. От вас ждут, что вы быстро научитесь всему необходимому в процессе работы и готовы много трудиться. Фраза «Я новичок», которую рекрутер услышит за время интервью десять раз, намекнет ему о том, что вы не готовы брать на себя ответственность и будете оправдывать свои профессиональные косяки своей неопытностью.

«Ну в резюме же все написано»

Фраза, с которой вас развернут на выход уже через пять минут. Если вам задают какие-то вопросы, ответы на которые можно найти в вашем резюме, не отсылайте рекрутера к вашим бумагам. Все вопросы, которые вам задают, необходимы для того, чтобы понять, как вы сами можете себя презентовать. Возможно, вы составляли резюме с чьей-то помощью, эйчары знают о таких вещах, а потому предпочитают проверять потенциального сотрудника во время личной встречи.

«Я готов работать на любых условиях»

Этой фразой вы приманите к себе лишь жуткие условия труда и небольшую зарплату. Работа бе нормированного графика будет высасывать из вас все силы, а виноваты в этом будете только вы, так как подписались на такие условия. Чем меньше ваша уверенность в себе, тем проще недобросовестным руководителям прогнуть вас под свои нужды, вряд ли вы мечтали о таком развитии событий, когда отправлялись на собеседование. Заранее определите моменты, на которые вы не готовы согласиться, и обязательно обосновывайте свою позицию.

Психология,
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