Невролог объяснила, что происходит с человеком при землетрясении

Врач-невролог Анна Науменко заявила, что во время землетрясения из-за стресса у человека включается так называемый "рептильный мозг", а реакции становятся животными. Подробностями эксперт поделилась в беседе с изданием "Доктор Питер".

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По словам медика, попадая в эпицентре землетрясения, у человека начинает работать лимбическая система мозга, которая отвечает за поведение в стрессовых ситуациях. Кроме этого, учащается сердцебиение, меняется дыхание, вырабатывается адреналин. Включается такое состояние, которое в психологии также называют "рептильным мозгом". Во время него человек переходит из режима сознательных действий в режим выживания.

"Человек действует в момент опасности в соответствии с реакциями "оперативного реагирования", а именно — бей, беги или замри, которые также характерны и для братьев наших меньших", — пояснила эксперт.