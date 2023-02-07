Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
1 час назад

Невролог Науменко объяснила, что происходит с человеком при землетрясении

Мария Иглина

Врач-невролог Анна Науменко заявила, что во время землетрясения из-за стресса у человека включается так называемый "рептильный мозг", а реакции становятся животными. Подробностями эксперт поделилась в беседе с изданием "Доктор Питер".

Невролог объяснила, что происходит с человеком при землетрясении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам медика, попадая в эпицентре землетрясения, у человека начинает работать лимбическая система мозга, которая отвечает за поведение в стрессовых ситуациях. Кроме этого, учащается сердцебиение, меняется дыхание, вырабатывается адреналин. Включается такое состояние, которое в психологии также называют "рептильным мозгом". Во время него человек переходит из режима сознательных действий в режим выживания.

"Человек действует в момент опасности в соответствии с реакциями "оперативного реагирования", а именно — бей, беги или замри, которые также характерны и для братьев наших меньших", — пояснила эксперт.

Опасно ли туристам лететь в Турцию после сильнейшего за 100 лет землетрясения

Напомним, что в новь на шестое февраля в Турции и Сирии произошли мощные подземные толчки. В результате землетрясения погибло несколько тысяч человек.

Ранее в АТОР прокомментировали землетрясение на юго-востоке Турции.

Психология,Анна Науменко,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители