Как перестать искать лучшие варианты и возможности

Вы наверняка слышали фразу «Нельзя давать человеку выбор». В ее правдивости мы убеждаемся каждый раз, когда нужно принять какое-то решение: выбрать салат в меню, пару кроссовок на маркетплейсе, образовательный курс или с кем пойти на свидание в дейтинговом приложении. Мы отчаянно продолжаем перебирать варианты в надежде, что где-то там, впереди, нас ждет тот самый идеал, при взгляде на который мы поймем: «Это оно!» Разбираемся, как научиться ориентироваться в мире возможностей и как делать выбор так, чтобы не жалеть о нем.
Процесс принятия решений и совершения выбора напоминает работу биржи, только в масштабе человеческого мозга. Часто, принимая решение, мы руководствуемся уже знакомыми паттернами, а порой мы просто теряемся, столкнувшись с незнакомой ситуацией. А бывает, нас так вдохновляет обещание «идеального результата», который требует разборчивости, что мы готовы сутками напролет перебирать доступные (и недоступные) варианты в надежде наткнуться на тот самый.
В качестве примера: вспомните себя в каком-нибудь кафе, которое вам порекомендовал знакомый. Вы стараетесь выбрать что-то из меню, официант с милой улыбкой ждет заказа, вы пытаетесь сориентироваться, но ваш мозг буквально заливает различными переменными: цена, размер порции, ваши собственные предпочтения и пищевые аллергии. Параллельно вы пытаетесь вспомнить, что вам рекомендовал знакомый, и одновременно бьете тревогу, потому что молчание затягивается. Ваши нейроны работают как брокеры, вынужденные строить прогнозы на основе ограниченных данных, и чем дольше длится процесс выбора, тем сильнее дискомфорт от неопределенности. В итоге в кульминационный момент вы либо просите официанта что-то порекомендовать, либо выбираете самый «безопасный» и знакомый вариант, либо (если вы совсем рисковый человек) тыкаете пальцем в первый попавшийся вариант. Если вам повезло взять себя в руки, то вы попросите еще немного времени на размышление. Но большинство решений принимаются в условиях, когда, как нам кажется, у нас нет времени на раздумья.
Ученые-психологи интересовались тем, как люди принимают решения, в течение нескольких десятилетий, но философы и экономисты изучают процесс принятия решений на протяжении столетий. Самое известное научное соображение о принятии решения в случаях, когда на руках нет всех фактов, принадлежит Блезу Паскалю. В 1670 году в своих «Мыслях» французский философ сформулировал то, что в его время было довольно серьезной дилеммой для рациональных людей: верить или не верить в существование Бога. Паскаль рассуждал так: если Бог существует, вера в Него будет означать вечное спасение. Если Он не существует, говорил Паскаль, то, веря, человек ничего не теряет. Так что выбор был очевиден: верить — самая безопасная ставка.
Знаменитое пари Паскаля — это первая формулировка того, что при изучении решений стало известно как «теория ожидаемой ценности». В рамках этой теории, столкнувшись с выбором между неопределенными альтернативами, вы должны определить положительные или отрицательные значения каждого возможного результата, а затем сравнить их и выбрать вариант, который дает наибольшее число. Звучит просто, но именно этот процесс и вызывает панику, фрустрацию и даже последующее раскаяние в совершенном выборе.
Довольно быстро ученые поняли, что не стоит ожидать от людей абсолютной рациональности. В 70-х Даниэль Канеман и Амос Тверский смогли заложить эту нерациональность в модель потребительского поведения, они ввели понятие Системы 1 и Системы 2, двух уровней, которые отвечают за принятие решений.
Когда мы сталкиваемся с ситуацией выбора, мы надеемся на быстрое решение, за которое отвечает Система 1 — в ней хранятся все знакомые паттерны поведения, и если мы улавливаем знакомые черты, то с наибольшей вероятностью повторим прошлое решение. Так, например, оказавшись в кафе и не в силах терпеть муки выбора, под влиянием Системы 1 человек выберет, условно, салат «Цезарь» и сок. А если знакомого паттерна не будет замечено, то включится Система 2, но в целях энергосбережения мозгу «невыгодно» долго ее эксплуатировать, ведь она запускает множество процессов: прогнозирование, анализ, моделирование ситуаций, оценка и формирование той самой ожидаемой ценности. И если Система 2 составит неверный прогноз, то в лучшем случае вы просто будете недовольны своим решением.
Процесс принятия решений довольно личный, порой мы и сами не знаем всех факторов, которые влияют на совершение того или иного выбора. Порой нашей основной задачей становится не решение как таковое, а завершение когнитивных процессов, связанных с выбором. Вот несколько советов, которые помогут не утонуть в большом количестве вариантов и сделать рациональный выбор:
Для начала просто остановитесь. Часто в принятии решений мы ставим для себя временные рамки, которые не соответствуют действительности. Например, вы хотите начать обучение в конце года, начали подбор курсов уже сейчас и довели себя до панической атаки. Постарайтесь по возможности сделать небольшой перерыв, сместить фокус внимания, собрать побольше информации, чтобы потом с холодной головой оценить свои возможности и перспективы. Если, конечно, вы не запускаете ракету или не занимаетесь пересадкой сердца.
Любое решение произрастает из цели. Если оно способствует ее достижению — все отлично, мозг справился со своей задачей. Если вы чувствуете, что начинаете «перегреваться», просматривая бесконечное количество вариантов выбора, вернитесь на шаг назад и вспомните, с чего вы начали. Может, вы так увлеклись, что, пока просматривали обучающие курсы, переместились на агрегатор вакансий.
Это тоже связано с целью. Определите, насколько сильно выбор может повлиять на вашу жизнь. В ситуации, когда вы выбираете место работы, действительно стоит потратить больше времени и изучить все варианты, но если вы испытываете панику, решая, в каких кроссовках пойти гулять с собакой, то стоит немного снизить градус серьезности этого решения.
Когда вы определили цель и приоритеты, посмотрите на все многообразие вариантов и уберите то, что вам точно не нужно: это существенно облегчит принятие решения, будь то выбор футболки, нового смартфона или образовательного учреждения. Отметьте для себя «красные флажки», с которыми точно не готовы мириться, и смело убирайте из выборки нежелательные варианты.
После того как вы выяснили, что вам точно не нужно, подчеркните критерии, которые наиболее вероятно повлияют на ваш выбор. Здесь опять же все зависит от ваших предпочтений, целей и ожиданий. Попробуйте проранжировать все доступные варианты на предмет соответствия вашим критериям.