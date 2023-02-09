Как перестать искать лучшие варианты и возможности

Вы наверняка слышали фразу «Нельзя давать человеку выбор». В ее правдивости мы убеждаемся каждый раз, когда нужно принять какое-то решение: выбрать салат в меню, пару кроссовок на маркетплейсе, образовательный курс или с кем пойти на свидание в дейтинговом приложении. Мы отчаянно продолжаем перебирать варианты в надежде, что где-то там, впереди, нас ждет тот самый идеал, при взгляде на который мы поймем: «Это оно!» Разбираемся, как научиться ориентироваться в мире возможностей и как делать выбор так, чтобы не жалеть о нем.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Как мы делаем выбор?

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Процесс принятия решений и совершения выбора напоминает работу биржи, только в масштабе человеческого мозга. Часто, принимая решение, мы руководствуемся уже знакомыми паттернами, а порой мы просто теряемся, столкнувшись с незнакомой ситуацией. А бывает, нас так вдохновляет обещание «идеального результата», который требует разборчивости, что мы готовы сутками напролет перебирать доступные (и недоступные) варианты в надежде наткнуться на тот самый.

В качестве примера: вспомните себя в каком-нибудь кафе, которое вам порекомендовал знакомый. Вы стараетесь выбрать что-то из меню, официант с милой улыбкой ждет заказа, вы пытаетесь сориентироваться, но ваш мозг буквально заливает различными переменными: цена, размер порции, ваши собственные предпочтения и пищевые аллергии. Параллельно вы пытаетесь вспомнить, что вам рекомендовал знакомый, и одновременно бьете тревогу, потому что молчание затягивается. Ваши нейроны работают как брокеры, вынужденные строить прогнозы на основе ограниченных данных, и чем дольше длится процесс выбора, тем сильнее дискомфорт от неопределенности. В итоге в кульминационный момент вы либо просите официанта что-то порекомендовать, либо выбираете самый «безопасный» и знакомый вариант, либо (если вы совсем рисковый человек) тыкаете пальцем в первый попавшийся вариант. Если вам повезло взять себя в руки, то вы попросите еще немного времени на размышление. Но большинство решений принимаются в условиях, когда, как нам кажется, у нас нет времени на раздумья.

Ученые-психологи интересовались тем, как люди принимают решения, в течение нескольких десятилетий, но философы и экономисты изучают процесс принятия решений на протяжении столетий. Самое известное научное соображение о принятии решения в случаях, когда на руках нет всех фактов, принадлежит Блезу Паскалю. В 1670 году в своих «Мыслях» французский философ сформулировал то, что в его время было довольно серьезной дилеммой для рациональных людей: верить или не верить в существование Бога. Паскаль рассуждал так: если Бог существует, вера в Него будет означать вечное спасение. Если Он не существует, говорил Паскаль, то, веря, человек ничего не теряет. Так что выбор был очевиден: верить — самая безопасная ставка.

Знаменитое пари Паскаля — это первая формулировка того, что при изучении решений стало известно как «теория ожидаемой ценности». В рамках этой теории, столкнувшись с выбором между неопределенными альтернативами, вы должны определить положительные или отрицательные значения каждого возможного результата, а затем сравнить их и выбрать вариант, который дает наибольшее число. Звучит просто, но именно этот процесс и вызывает панику, фрустрацию и даже последующее раскаяние в совершенном выборе.

Довольно быстро ученые поняли, что не стоит ожидать от людей абсолютной рациональности. В 70-х Даниэль Канеман и Амос Тверский смогли заложить эту нерациональность в модель потребительского поведения, они ввели понятие Системы 1 и Системы 2, двух уровней, которые отвечают за принятие решений.

Когда мы сталкиваемся с ситуацией выбора, мы надеемся на быстрое решение, за которое отвечает Система 1 — в ней хранятся все знакомые паттерны поведения, и если мы улавливаем знакомые черты, то с наибольшей вероятностью повторим прошлое решение. Так, например, оказавшись в кафе и не в силах терпеть муки выбора, под влиянием Системы 1 человек выберет, условно, салат «Цезарь» и сок. А если знакомого паттерна не будет замечено, то включится Система 2, но в целях энергосбережения мозгу «невыгодно» долго ее эксплуатировать, ведь она запускает множество процессов: прогнозирование, анализ, моделирование ситуаций, оценка и формирование той самой ожидаемой ценности. И если Система 2 составит неверный прогноз, то в лучшем случае вы просто будете недовольны своим решением.

Как сделать выбор, чтобы не жалеть о нем

Процесс принятия решений довольно личный, порой мы и сами не знаем всех факторов, которые влияют на совершение того или иного выбора. Порой нашей основной задачей становится не решение как таковое, а завершение когнитивных процессов, связанных с выбором. Вот несколько советов, которые помогут не утонуть в большом количестве вариантов и сделать рациональный выбор:

Сделайте паузу и вернитесь позже

Для начала просто остановитесь. Часто в принятии решений мы ставим для себя временные рамки, которые не соответствуют действительности. Например, вы хотите начать обучение в конце года, начали подбор курсов уже сейчас и довели себя до панической атаки. Постарайтесь по возможности сделать небольшой перерыв, сместить фокус внимания, собрать побольше информации, чтобы потом с холодной головой оценить свои возможности и перспективы. Если, конечно, вы не запускаете ракету или не занимаетесь пересадкой сердца.

Определите цель выбора

Любое решение произрастает из цели. Если оно способствует ее достижению — все отлично, мозг справился со своей задачей. Если вы чувствуете, что начинаете «перегреваться», просматривая бесконечное количество вариантов выбора, вернитесь на шаг назад и вспомните, с чего вы начали. Может, вы так увлеклись, что, пока просматривали обучающие курсы, переместились на агрегатор вакансий.

Определите приоритеты

Это тоже связано с целью. Определите, насколько сильно выбор может повлиять на вашу жизнь. В ситуации, когда вы выбираете место работы, действительно стоит потратить больше времени и изучить все варианты, но если вы испытываете панику, решая, в каких кроссовках пойти гулять с собакой, то стоит немного снизить градус серьезности этого решения.

Сократите выборку

Когда вы определили цель и приоритеты, посмотрите на все многообразие вариантов и уберите то, что вам точно не нужно: это существенно облегчит принятие решения, будь то выбор футболки, нового смартфона или образовательного учреждения. Отметьте для себя «красные флажки», с которыми точно не готовы мириться, и смело убирайте из выборки нежелательные варианты.

Уточните критерии выбора