Что делать, если нервный срыв уже на подходе

Как эффективно снять эмоциональное напряжение.

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На грани нервного срыва можно оказаться в любой момент, особенно если не уделять достаточно внимания своему психологическому здоровью. Мы посоветовались ос специалистом, чтобы выяснить, что такое нервный срыв и как не допустить его появления в вашей жизни в большом городе.

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Что из себя представляет эта психологическая «поломка»

В кругу специалистов нервным срывом принято обозначать состояние, когда наш механизм организма не может справиться с сильным стрессом. Триггером может послужить что угодно — как ссора с подругой, так и более серьезные психологические переживания, например, увольнение.

Что делать, если чувствуете приближение срыва

Идеально, если вы на связи со своим психологом или лечащим врачом, в этом случае стоит вовремя связаться и сообщить специалисту и накатывающем состоянии. Но даже если такого полезного контакта нет, вполне реально помочь себе самому. Для этого необходимо проделать следующие несложные манипуляции. Умойтесь холодной водой. Не используйте ледяную воду, чтобы не переохладить нервы и сосуды. Можно протереть лицо кубиком льда. Главное, отвлечь мозг от навязчивых мыслей.

Поочередно напрягайте и расслабляйте мышцы во всем теле. Таким образом вы занимаете свой мозг и переключаете внимание. Обратите внимание на дыхание.

Если вы знаете, что панические атаки и нервное перенапряжение — ваши постоянные спутники, изучите несколько дыхательных техник, которыми стоит воспользоваться в самый пик эмоционального напряжения.

Как снизить риск нервного срыва

Полностью оградить себя от сильных переживаний невозможно, особенно если вы живете и работаете в большом городе. Главный совет, который дают специалисты, — избегайте ситуаций, которые заведомо сулят вам психологические проблемы.

Например, если вы знаете, что общение с определенным человеком перерастет в крупную ссору, которая может стать триггером, постарайтесь сделать все, чтобы ограничить такой контакт.

Часто нервные срывы появляются в жизни людей, которые выстраивают отношения с абьюзивными личностями.