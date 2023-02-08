Почему тяжело выйти из деструктивных отношений

Порой выбраться из абьюзивных отношений, разрушающих психику, самостоятельно очень тяжело. Это происходит из-за «петли зависимости», сообщила Федеральному агентству новостей психолог, травмотерапевт, специалист по системному консультированию и системным расстановкам, автор ВК-проекта «Встречи с Душой» Анна Любушкина.

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«Так называемую «петлю зависимости» еще называют «петлей абьюза». Явление характеризуется тем, что агрессор не уничтожает жертву до конца, но и не отпускает ее», — отметила психолог.

Поведение абьюзера направлено на удержание партнера рядом в угнетенном и зависимом состоянии. Такое поведение, по словам эксперта, можно разделить на 4 этапа:

1. «Медовый месяц» – когда абьюзер может идеализировать жертву, превозносить ее, дарить подарки и быть весьма любезным.

2. Напряжение – когда какая-либо ситуация выводит агрессора из себя. Это может быть любое событие, даже никак не связанное с жертвой. При этом он, испытав стресс, возлагает ответственность на партнера. Его реакциями могут быть обида, упреки, игнорирование и прочее.

3. Фаза насилия – на данном этапе в ход идут крики, угрозы, скандалы, оскорбления, физическое насилие. Когда напряжение жертвы уже на грани, партнер в истерике, у него (у нее) нервный срыв, он (она) предпринимает попытки уйти, агрессор успокаивается и переходит на очередной этап.

4. Примирение – абьюзер делает все для того, чтобы вернуть жертву обратно. Например, уверяет, что любит, хочет лишь хорошего, не знает, что на него нашло, вновь может вернуться к этапу «Медовый месяц». В итоге начинается новый виток «петли зависимости».