Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
1 час назад

Почему тяжело выйти из деструктивных отношений

Вести Подмосковья

Порой выбраться из абьюзивных отношений, разрушающих психику, самостоятельно очень тяжело. Это происходит из-за «петли зависимости», сообщила Федеральному агентству новостей психолог, травмотерапевт, специалист по системному консультированию и системным расстановкам, автор ВК-проекта «Встречи с Душой» Анна Любушкина.

Почему тяжело выйти из деструктивных отношений
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Так называемую «петлю зависимости» еще называют «петлей абьюза». Явление характеризуется тем, что агрессор не уничтожает жертву до конца, но и не отпускает ее», — отметила психолог.

Поведение абьюзера направлено на удержание партнера рядом в угнетенном и зависимом состоянии. Такое поведение, по словам эксперта, можно разделить на 4 этапа:

1. «Медовый месяц» – когда абьюзер может идеализировать жертву, превозносить ее, дарить подарки и быть весьма любезным.

2. Напряжение – когда какая-либо ситуация выводит агрессора из себя. Это может быть любое событие, даже никак не связанное с жертвой. При этом он, испытав стресс, возлагает ответственность на партнера. Его реакциями могут быть обида, упреки, игнорирование и прочее.

3. Фаза насилия – на данном этапе в ход идут крики, угрозы, скандалы, оскорбления, физическое насилие. Когда напряжение жертвы уже на грани, партнер в истерике, у него (у нее) нервный срыв, он (она) предпринимает попытки уйти, агрессор успокаивается и переходит на очередной этап.

4. Примирение – абьюзер делает все для того, чтобы вернуть жертву обратно. Например, уверяет, что любит, хочет лишь хорошего, не знает, что на него нашло, вновь может вернуться к этапу «Медовый месяц». В итоге начинается новый виток «петли зависимости».

Поэтому из подобных отношений сложно выбраться, разобраться в причинах. Лучше всего обратиться к помощи извне, резюмировала травмотерапевт.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители