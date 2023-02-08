Карьерные гонки: как выдержать конкуренцию на работе

Даже в самый маленький и сплоченный коллектив может вмешаться она – конкуренция.

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И если в одних случаях это эффективный инструмент для достижения высоких результатов, то в других ситуациях соперничество внутри команды может провоцировать конфликты и снижать трудовые показатели.

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Как определить нездоровую конкуренцию на работе и выдержать карьерную борьбу с коллегами? MIR24.TV узнал ответы у опытных руководителей и специалистов по управлению с персоналом.

С этим сталкиваются все

Многие ошибочно полагают, что проблема конкуренции не касается их напрямую, ведь чаще всего мы говорим о ней в общеэкономических масштабах. Считается, что соперничество между компаниями и предприятиями – это залог развития бизнеса, клиентского сервиса, повышения качества товаров и услуг.

Между тем каждый из нас так или иначе сталкивается с состязательными моментами в своей работе. Это подтверждает директор по развитию кадрового агентства Стафф-АП Елена Лимонова: «Многие компании, особенно работающие в сегменте среднего, малого, частного бизнеса, предпочитают разбивать зарплату сотрудников на фиксированную часть и на переменную – премиальное вознаграждение, которое обуславливается ключевыми показателями эффективности. Для продажника это могут быть такие аспекты, как выручка, прибыль, прирост клиентской базы, оборачиваемость товара».

По словам эксперта, даже если ваша должность никак не связана с продажами и производством, для нее также могут быть разработаны показатели KPI, формирующие совокупную часть заработной платы.

«Также есть конкуренция, обусловленная тем, что на рынке труда мало предложений. Возникают опасения потерять текущее место работы. Это тоже приводит к своеобразной борьбе», – считает Елена Лимонова.

Что дает соперничество?

Специалисты отмечают множество положительных эффектов соперничества. Коммерческий директор Лилит Иванцева перечисляет основные плюсы: «Сравнение производительности сотрудников, мотивация к ее увеличению, исключение из коллектива «паразитирующих» сотрудников, выделение лидеров для создания кадрового резерва, экономия при формировании премиального фонда, использование человеческого азарта как дополнительного метода воздействия на сотрудников и наконец естественный отбор, в котором выживают сильнейшие».

О пользе конкуренции рассуждает и специалист по управлению персоналом рекрутинговой компании Get experts Алина Гаврилова. По ее мнению, главный критерий здорового соперничества в команде – успех одного сотрудника не должен мешать успеху другого.

«Структура, работа и культура в коллективе должны быть выстроены таким образом, чтобы победы любого члена команды воспринимались как пример. Это работает как негласная «обратная связь» от среды: «Ты можешь так же!». Это раззадоривает, включает азарт и придает уверенности. Когда все сотрудники стремятся достигнуть лучших результатов, любой бизнес будет на подъеме», – поясняет эксперт.

Негативные моменты

Наряду с многочисленными аргументами в пользу конкуренции, у этого явления есть и ряд существенных минусов. Главный из них – возникновение стресса у сотрудников, считает основатель консалтингового и аутсорсингового агентства Sales Culture Игнат Ситников. «Сама конкуренция даже в своем естественном виде является фактором дискомфорта для менеджера, – говорит он. – Состояние догонять и обгонять очень затратно в плане сил и эмоций».

Специалист добавляет: «Как правило, коллективы с жесткими условиями конкуренции не имеют сплоченной команды, возможен костяк старых менеджеров, которые каким-либо образом адаптировались, но командой это назвать невозможно».

«Для компании это является негативным фактором, – уверен Игнат Ситников. – Постоянно приходится искать новых менеджеров, их обучать, адаптировать. Если конкуренция внутри отдела жесткая, то такую адаптацию нельзя возложить на другого – никто не будет тратить свои силы на обучение оппонента в отделе».

«В такой компании происходит частая смена кадров, появляются негативные отзывы на различных ресурсах в интернете. Опытные соискатели уже менее охотно будут откликаться на вакансии. Такие условия всегда влекут за собой стагнацию, а затем и упадок», – предупреждает эксперт.

Как работать в условиях конкуренции?

«Чтобы противостоять карьерному соперничеству, важно сохранять позитивный настрой и сосредоточиться на личном и профессиональном росте, а не просто конкурировать с другими», – рекомендует психолог, основатель академии Integral Space Татьяна Пошаталова.

Помимо этого, специалист предлагает научиться выстраивать доверительные отношения с коллективом: «Полезно иметь хорошие навыки общения и работы в команде, развивать крепкие отношения с коллегами. Необходимо установить и придерживаться этических стандартов и избегать поведения, которое может нанести вред другим или подорвать репутацию компании».

Данный подход одобряет и заместитель генерального директора Группы Т1 по персоналу Яна Кудрявцева-Девина. «Говоря о работе с командным результатом, мы должны понимать, что осознанный градус конкуренции должен быть существенно ниже, ведь конечная цель – общая. Нет смысла соревноваться друг с другом. Конкуренция должна быть с самим собой: текущим и тем, что будет в будущем. Нужно освоить новые знания, чтобы сдать проект? Нужно быть быстрее-выше-сильнее, чтобы уложиться в срок? Конкурируй с собой вчерашним. Это будет хорошим мотиватором, главное – не переусердствовать», – говорит она.

Помимо этого, эксперт советует не бояться обсуждать ситуацию в офисе с начальством: «Если появляется тревожность и напряжение на тему карьеры, то лучше начать с разговора с непосредственным руководителем. Если отклик найти не удается, то необходимо обратиться в HR-отдел».