Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
45 минут назад

Синдром именинника: как справиться с тоской перед днем рождения

Секрет Фирмы

Иногда перед днём рождения накатывает тоска и грусть: казалось бы, праздник, но на самом деле становишься ещё на один год старше. Это называется синдром именинника. И впереди где-то маячит старость. Психотерапевт Евгений Фомин рассказал, как справиться с этим состоянием и почему не стоит грустить перед своим днём рождения. По его словам, надо просто вспомнить, что хорошего успел сделать за прожитый год.

Синдром именинника: как справиться с тоской перед днем рождения
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Прежде всего печаль возникает в связи с тем, что человек, подводя итоги, осознаёт, что многие желания и мечты до сих пор не реализованы, а время безвозвратно потеряно», — пояснил психотерапевт.

Если записать на бумаге все достижения и добрые дела, которые успел сделать за прошедший год, то можно избавиться от ощущения бесполезности. Кроме этого, можно написать цели на следующий год.

Эксперты указывают, что синдром именинника бывает у каждого второго накануне дня рождения. Особенно этому подвержены мужчины старше сорока лет, которые понимают, что им не удалось реализоваться в жизни.

Ранее психолог объяснила, почему некоторые люди постоянно ревнуют.

Психология,Евгений Фомин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители