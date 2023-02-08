Синдром именинника: как справиться с тоской перед днем рождения

Иногда перед днём рождения накатывает тоска и грусть: казалось бы, праздник, но на самом деле становишься ещё на один год старше. Это называется синдром именинника. И впереди где-то маячит старость. Психотерапевт Евгений Фомин рассказал, как справиться с этим состоянием и почему не стоит грустить перед своим днём рождения. По его словам, надо просто вспомнить, что хорошего успел сделать за прожитый год.
«Прежде всего печаль возникает в связи с тем, что человек, подводя итоги, осознаёт, что многие желания и мечты до сих пор не реализованы, а время безвозвратно потеряно», — пояснил психотерапевт.
Если записать на бумаге все достижения и добрые дела, которые успел сделать за прошедший год, то можно избавиться от ощущения бесполезности. Кроме этого, можно написать цели на следующий год.
Эксперты указывают, что синдром именинника бывает у каждого второго накануне дня рождения. Особенно этому подвержены мужчины старше сорока лет, которые понимают, что им не удалось реализоваться в жизни.
Ранее психолог объяснила, почему некоторые люди постоянно ревнуют.