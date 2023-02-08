Синдром именинника: как справиться с тоской перед днем рождения

Иногда перед днём рождения накатывает тоска и грусть: казалось бы, праздник, но на самом деле становишься ещё на один год старше. Это называется синдром именинника. И впереди где-то маячит старость. Психотерапевт Евгений Фомин рассказал, как справиться с этим состоянием и почему не стоит грустить перед своим днём рождения. По его словам, надо просто вспомнить, что хорошего успел сделать за прожитый год.