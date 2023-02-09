Кто такая женщина-абьюзер и можно ли строить с ней отношения

В последнее время многие обсуждают мужской абьюз и интересуются, как уйти из таких отношений. Однако женщина также может быть абьюзером и испортить жизнь своему партнеру. «Вечерняя Москва» узнала у психолога, психотерапевта Евгения Фомина, кто такая женщина-абьюзер и как распознать токсичное поведение у своей возлюбленной.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Женщина-абьюзер — кто она?

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По словам специалиста, психотравма в прошлом может стать катализатором развития абьюзивного поведения у женщины. Тем не менее важно понимать, что оно имеет вторичные выгоды, которые скрываются за психологическим насилием и агрессией.

— Важно понимать, что у абьюза нет пола. У каждой женщины своя биография. Мы не можем знать, какое именно событие легло в основу ее абьюзивного поведения, а также почему оно ей выгодно. Однако выгода здесь есть всегда. Несмотря на моральный дискомфорт, женщина занимает сильную позицию, начинает дискредитировать своего партнера и в конечном итоге ломает его, — сказал Фомин.

Специалист отметил, что такие женщины говорят своему партнеру, что живут с ничтожеством и с бесхребетным подкаблучником, которого они лишь терпят в своей жизни. Но по большому счету они не готовы ничего менять:

— Когда ко мне на терапию приходят женщины-абьюзерши и спрашивают: «Почему я живу со слабаком и слизняком?», я предлагаю представить, что в их жизнь приходит такой же сильный мужчина, как и она. Однако обычно такие женщины не готовы с ним жить, делить власть, ответственность и полномочия, а также уважать и не унижать партнера. В этом лежит основа их поведения.

Как проявляется женский абьюз

Психолог объяснил, что обычно травмирующее событие, которое спровоцировало абьюзивное поведение у женщины, связано с мужчиной. А главным проявлением является тотальный контроль.

— Женщина-абьюзер желает контролировать все. Возможно, в ее жизни произошла какая-то психотравматическая ситуация, которая заложила в основе ее поведения необходимость тотального контроля. В результате она формирует адаптивную модель поведения. От этого страдают не только ее близкие, но и она тоже. Женщине тяжело все контролировать. Не исключено, что в основу ее поведения легла обида на папу, который пил и бил маму. Кроме того, такую роль мог сыграть любой случайно обидевший ее мужчина, — сказал он.

Фомин подчеркнул, что агрессия по капле выдавливает из женщины жертву. Это попытка опровергнуть глобальное собственное обесценивание:

— Внутри женщина-абьюзер считает себя жертвой. Она может считать себя никчемной в глубине души и самоутверждаться за счет партнера. Таким образом она компенсирует агрессией и абьюзом эти мнения о самой себе.

Этапы отношений с женщиной-абьюзером

Психотерапевт предупредил, что женщину-абьюзера можно легко вычислить в самом начале любовных отношений. К признакам психологически нездорового поведения относятся:

замаскированные оскорбления;тотальный контроль;патологическая ревность;вспышки агрессии;истеричность;манипуляции.

— Мужчину должны насторожить милые приколы и сарказм. Например, если женщина говорит: «Ты у меня такой уродец, но я тебя все равно люблю». Она оскорбляет мужчину, но вешает на это слово мишуру, которая маскирует ключевой посыл, который заключается в том, что она ненавидит мужчину. Первый звоночек — это недобрые шутки и подколы, — уверен специалист.

Собеседник «ВМ» предупредил, что женщина-абьюзер начинает внедряться в жизнь мужчины и пытаться ее контролировать. А если у нее это не получается, то представительница прекрасного пола изводит партнера сценами ревности и истериками без повода:

— Также женщина быстро начинает проникать во все сферы жизни мужчины и пытаться их контролировать. Она просит сказать ей пароль от его телефона, читает переписки, постоянно подглядывает в его гаджеты. Также женщина-абьюзер контролирует время мужчины. Если он опаздывает, она названивает и ревнует. Она считает, что он пошел к другой женщине, без оснований. Чем дальше развиваются отношения, тем глубже будет формироваться созависимость.

Как закончить отношения с женщиной-абьюзером

Психолог заявил, что мужчине будет очень сложно расстаться с женщиной-абьюзером. Она будет давать ему огромный шквал различных эмоций, которые вызовут привыкание.

— Мужчине будет сложно выйти из отношений с женщиной-абьюзером, так как в них много эмоций. Они дают ощущение полунаркотической зависимости от этих эмоциональных состояний. Безболезненно выйти из этих отношений просто невозможно. Это как болото, которое засасывает своей чрезмерной эмоциональностью. Мужчина привязывается к этим всплескам, и у него возникает в них острая потребность, как в наркотическом средстве, — сказал он.

Кроме того, Фомин отметил, что у партнера быстро формируется толерантность к выходкам женщины-абьюзера. Ему становится мало, он хочет больше скандалов и сцен.

Эксперт посоветовал обрывать эти отношения резко и моментально. Если женщина-абьюзер поймет, что жертва ускользает, то будет делать все, чтобы вернуть контроль: