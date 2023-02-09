Лабковский назвал 5 признаков, что вы живете не своей жизнью

Самый народный психолог страны Михаил Лабковский в своей практике часто встречает людей, которые постоянно решают какие-то проблемы, якобы стоящие на пути к счастью. Например: сначала надо похудеть, начать больше зарабатывать, выйти замуж, родить ребенка, купить машину — и уж тогда-то начать жить «по-настоящему». «Подвох в том, что за одной проблемой обязательно следует новая — и так по кругу. Помимо решения бесконечных задач, мы не позволяем себе быть счастливыми в силу разных причин», — пишет Лабковский в своем Telegram-канале. Там же он перечислил пять причин, почему так происходит и как делать не надо.

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1. Привычка думать о плохом. Это, друзья мои, история про пресловутый стакан, который наполовину пуст. Привычка думать, что он полон, — ваш собственный выбор, сам стакан на это никак не влияет.

2. Привязанность к материальному. Пока считаете, что счастье зависит от денег, стройной фигуры, красивой жизни или большого количества подписчиков, вы сами закрываете для него путь в вашу жизнь.

3. Засевшие внутри обиды. На родителей, партнеров, друзей, коллег и вообще всех вокруг. Эти обиды мы самозабвенно лелеем и тем самым живем жизнью жертвы, которой «так не повезло».

4. Черная зависть. Это способ очернять достижения окружающих. В паре с ней всегда идет радость из-за неудач других людей. И то и другое говорит, что вы эмоционально сильно зависите от окружающих. Но их успехи и ошибки никак не должны влиять на вашу жизнь.

5. Поиск причин не быть счастливым. Это происходит неосознанно, но вам все время что-то мешает: события в мире, решения и мнения других людей, жизненные обстоятельства и т.д.