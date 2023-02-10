Как взрослому справляться со стеснительностью

Многие считают, что стеснительный человек — это тот, кто на людях забивается в самый дальний угол, а когда на него смотрят, бормочет что-то невнятное, краснея и бледнея одновременно. Но порой застенчивость умело скрывается за показной уверенностью и излишней бравадой. Откуда берётся стеснительность и как с ней обходиться взрослому человеку, объяснила психолог Марина Гладышева.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Причины стеснительности, как всегда, кроются в детстве. Человек с большой долей вероятности вырастет застенчивым, если, когда он был ребёнком, взрослые часто осуждали его и не одобряли его поведение.

Полученный в детстве негативный опыт предъявления не даёт уже выросшему человеку вести себя по-другому. Он начинает избегать ситуаций, в которых его накрывает стеснением, а если всё же оказывается в них, не принимает в себе это чувство. В некотором смысле он не взрослеет, а остаётся в том же состоянии, в котором был в детстве, отметила психолог.

Справиться со стеснительностью взрослому помогает уже признание того факта, что в каких-то ситуациях он чувствует себя неуверенно. А чтобы добавить себе уверенности, стоит нарабатывать новый опыт, то есть учиться действовать по-другому.

Кроме того, надо помнить, что стеснительность — это чувство, которое в нас вызывает какой-то человек или ситуация. Для работы с этим чувством есть специальные техники. Можно обратиться к специалисту или научиться помогать себе самостоятельно, сказала психолог изданию NEWS.ru.