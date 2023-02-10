Психолог объяснил, что делать, если бесят коллеги

Атмосфера в коллективе — важная часть работы, особенно если вам приходится много взаимодействовать с коллегами. Однако все люди разные. Порой некоторые сослуживцы вызывают у нас отнюдь не доброжелательные эмоции. Бизнес-психолог и клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, как поступить, если работа устраивает, а коллеги — нет.
Главное, что нужно запомнить: в общении с любым раздражающим коллегой контролируйте свои эмоции. Самый простой выход — игнорировать докучливого работника и сосредоточиться на своих делах. Но так получается не всегда.
Другой способ — выйти на прямой разговор. Здесь важно сосредоточиться не на обвинениях и нападках, а на поиске решения. В разных случаях оно будет разным. Например, если вас бесит, что коллега часто болтает по телефону, попросите говорить тише или уходить в переговорную. Другое дело, если коллега присваивает себе чужие заслуги. В этом случае, возможно, не обойтись без разговора с начальством.
Удерживать себя в руках и не доводить до открытого конфликта помогут:
С самим раздражением тоже можно справиться с помощью заботы о себе, поддержки близких, общения с психологом, ведения дневника и занятий творчеством. Неплохо было бы заниматься какой-то ещё деятельностью, помимо работы, — например, работать волонтёром, сказал психолог «Газете.ru».
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