7 способов ответить на критику без ссор и обид

Вы сможете обезоружить собеседника и предотвратить конфликт.

Фото: Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства" Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства"

Нелестные замечания и критика даже самого уверенного в себе человека могут выбить из колеи и заставить проявлять лишние эмоции. Психологи считают, что особенно такие комментарии ранят людей с нестабильной самооценкой или перфекционистов. Именно они могут обидеться на критику, начать ссору или попытаться тут же ответить в духе «На себя посмотри».

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Но такое поведение вряд ли можно назвать конструктивным. Есть куда более экологичные варианты.

Подышите

Обычно первая реакция продиктована эмоциями, она может привести к ссоре и конфликту. Поэтому дайте себе несколько секунд, подышите и посчитайте про себя до десяти.

Обезоружьте согласием

Если критика направлена на то, чтобы уязвить или унизить вас, то собеседник точно не ждет одного: согласия. Удивите его и обезоружьте, неожиданно согласившись. Отвечайте дружелюбно найдите хотя бы одну точку соприкосновения. Так проще будет выстроить диалог без конфликта.

Задавайте вопросы

Обычно критика принимает весьма общий характер: «Отчет ужасен!», «Ты сегодня плохо выглядишь!». Уточните, что именно хочет донести до вас собеседник. Спросите, что в отчете неправильно, форма, данные, объем. Перейдите от общего к частному. Так вы поймете, критика объективна или это просто способ человека выплеснуть негативные эмоции.

Узнайте, как вы можете сделать лучше

Спросите, чего именно не хватило в вашей работе, обратная связь может быть очень полезной. Именно объективная критика помогает совершить прорыв, который вы давно ждали. Конечно, это не касается критики внешности. Здесь вопросов не стоит задавать.

Дайте обратную связь

Когда критик или критики закончат ругать вас, поясните, что вам стало понятно и уточните, правильные ли выводы вы сделали. «Мне нужно быть внимательнее и перепроверять данные чаще, правильно?» — такой ответ прекратит конфликт и не даст человеку использовать вас в качестве груши для битья.

Доведите ситуацию до абсурда

Этот психологический прием отлично работает, когда критика совершенно необъективна. Например:

— Ты так поправилась!

-Да, я отлично зарабатываю и могу позволить себе классную еду. Уже вызвала мастера, чтобы расширить двери.

Повышайте самооценку