Психолог рассказала, как распознать ухажера-мошеника в Сети

Сайты знакомств полны неожиданностей, которые не всегда оказываются приятными.

Фото: Inc-News Inc-News

Нынешняя реальность побуждает многих женщин к поиску спутника жизни в Интернете. На сайтах знакомств размещены тысячи анкет, но стоит ли верить указанной в них информации? Не всегда, поскольку сейчас в Сети обитает множество мошенников, ищущих жертв и скамеров, ищущих материальную выгоду. Семейный психолог Лана Ланская объяснила, как их распознать.

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Человек-зеркало

Скамерами называют мужчин, которые, во-первых, при онлайн-знакомстве активно внушают женщинам серьёзность своих намерений (он ищет жену и мать своих будущих детей, романы ему ни к чему), а во-вторых, "зеркалят" предпочтения женщин. Такой кавалер слушает ту же музыку, что и вы, любит те же фильмы, тот же цвет, читает те же блоги... Спустя некоторое время после знакомства он уже пылко признаётся в любви и уверяет, что не замечает никого, кроме вас.

"Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Похоже на очередной поверхностный фанфикшн, но никак не реальную жизнь. Не то чтобы лёгким историям о любви нет места — есть, конечно, но на книжной полке", — говорит психолог.

Через уши

Другой тип кавалеров из Интернета, от которых лучше держаться подальше — пикаперы. Pick up — техники соблазнения женщин и достижения сексуального успеха, которыми пользуются эти господа. Пикапер осыпает вас комплиментами — ведь женщина любит ушами! (а может и унижать), чтобы вывести вас на максимально яркие эмоции; льстит и постоянно ищет возможности прикоснуться к вам. Пикапер всеми правдами и неправдами склоняет женщину к сексу, а после бесследно исчезает, выходя на связь вновь спустя неделю или более.

"Он так сильно старается, что это даже пугает", — уточняет специалист.

Ничего личного, только деньги

Есть и ещё одна категория онлайн-"ухажёров", общение с которыми зачастую заканчивается очень печально для женщин. Это брачные аферисты. Их цель — не любовь, а деньги влюбившейся в него женщины. И не одной. Больше женщин — больше денег.

"Он занят чисто мужским делом — например, полковник в отставке или разорившийся бизнесмен; с ним случилась трагедия (спойлер: ложь), и он тут же готов взвалить решение его бед на вас; задаривает вас комплиментами и презентами (вопрос — а откуда тогда у него на них деньги?); а ещё ему срочно, очень срочно нужны деньги, но вернёт он, разумеется, даже больше", — перечисляет черты афериста психолог.

Что делать?

Как не попасться на уловки этих типов личности? Правила безопасности просты, пренебрегать ими не стоит. Беспечность может привести к — в лучшем случае — материальным убыткам и "убитой" самооценке. А в худшем... Впрочем, не будем о плохом:

регистрируясь на сайте знакомств, используйте ненужный электронный адрес или создайте новый аккаунт, но не указывайте те почтовые ящики, которыми часто пользуетесь. Это поможет скрыть ваши личные данные;

заведите запасной номер телефона, чтобы не давать основной новым знакомым из Сети. Так вы избежите телефонного террора от навязчивых кавалеров;

общайтесь (и встречайтесь в реальности) только с теми, у кого в профиле реальная фотография;

свидания — только в людных местах и только в светлое время суток;

не давайте новым знакомым адрес.