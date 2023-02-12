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35 минут назад

Исследование: мужчины в России чаще женщин беспринципны при выборе шуток с коллегами

Газета.Ruиещё 4

Мужчины в РФ чаще, чем женщины, могут шутить на работе обо всем, в числе популярных тем у сильного пола — брак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.

Мужчины чаще беспринципны при выборе шуток с коллегами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«На вопрос, находите ли вы время для шуток на работе, и если да, то, о чем шутите, 28% мужчин и 21% женщин ответили «обо всем!» — говорится в опросе компании.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. соотечественников, являющихся экономически активным населением из всех округов России.

Для существенной доли мужчин (14%) особенно близки такие темы для шуток на работе, как «противоположный пол, взаимоотношения между мужчинами и женщинами, брак».

«А большинство опрошенных женщин (6%) предметом своих шуток на работе чаще выбирают домашние дела, быт», — отмечается в материале.

В свою очередь 16% мужчин и женщин заверили, что вовсе стараются не шутить со своими коллегами.

Ранее психолог Станислав Самбурский объяснил, что делать, если раздражают коллеги. По словам эксперта, при общении с раздражающим коллегой важно сохранять спокойствие и не позволять эмоциям брать верх.

Психология,
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